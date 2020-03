Warum ein Karussell auf dem Festplatz Spicke steht

Auf dem Eisenacher Festplatz Spicke in der Adam-Opel-Straße ist ein Karussell aufgebaut. Passanten bleiben neugierig stehen und fragen sich, wie das sein kann, wo doch der gesamte Sommergewinn, einschließlich Rummel, wegen der Corona-Krise abgesagt ist. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Peter Apel vom Förderverein der Sommergewinnszunft hat eine Erklärung. Familie Zarnikau aus der Nähe von Kassel wollte mit ihrer Mongolfiere am Volksfest teilnehmen. Das Ballonkarussell wird, wie andere Geschäfte auch, regelmäßig gewartet. Den Sommergewinn hatten die Schausteller zum Anlass genommen, um einen Termin für eine solche Kontrolle und möglicherweise auch nachfolgende Reparatur auszumachen.

Deutschlandweit gibt es nur wenige Spezialisten dafür. Einer davon wohnt in Sachsen, daher war die Anreise nach Eisenach kürzer als die nach Kassel. Außerdem wird für den Test eines Fahrgeschäfts unter Praxisbedingungen eine bestimmte Stromstärke benötigt. Diese steht auf der Spicke zur Verfügung, im Gegensatz zum eigenen Grundstück der Schausteller. „Familie Zarnikau hat uns gebeten, ihr Geschäft auf der Spicke aufbauen zu können“, sagt Peter Apel.

Er hat über Platzmeister Andreas Böhme, der im städtischen Tiefbauamt arbeitet, den Kontakt zur Stadtverwaltung hergestellt, damit alles seine Ordnung hat. „Unseren Verbrauch an Strom und Wasser zahlen wir natürlich“, so Martina Zarnikau. Man habe den begehrten Termin nicht absagen wollen. Tatsächlich hat der Spezialist in Eisenach einiges zu tun, um das Karussell wieder instand zu setzen. Sobald die Arbeiten erledigt sind, wird Ehepaar Zarnikau nach Hause reisen, denn dort warten Verwandte, die betreut und unterstützt werden wollen. Selber sei man auf der Spicke quasi in Quarantäne, bleibe unter sich und verlasse den Festplatz nur zum Einkaufen der Dinge des täglichen Bedarfs.

Martina Zarnikau bedankt sich ausdrücklich bei der Sommergewinnszunft für die unbürokratische Hilfe. Nicht nur, dass ihr Mann und sie jetzt eine Woche auf der Spicke bleiben durften, sei klasse. Auch wie sich für die Schausteller eingesetzt wurde, findet die Frau super. Zur Erinnerung: Der Sommergewinn war zunächst einschließlich Rummel abgesagt worden. Einen Tag später hatten sich Vertreter der Schausteller, der Zunft und des Fördervereins mit Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) geeinigt, dass der Rummel mit Auflagen stattfinden kann. Zu diesem Zeitpunkt waren noch Veranstaltungen mit einem größeren Personenkreis möglich. Aber die rasante Ausbreitung des Coronavirus hat auch diese Regelung schnell überholt. Am Ende blieb nichts anderes übrig, als alle Veranstaltungen des Sommergewinns abzusagen. Zuletzt war es das Streitgespräch zwischen Frau Sunna und dem Winter.

Für die meisten Schausteller ist der Sommergewinn das erste Volksfest nach dem Winter. „Seit dem Weihnachtsmarkt waren wir auf keinem Platz mehr“, verdeutlicht Martina Zarnikau und weist hin, dass in dieser Zeit auch keine Einnahmen erzielt werden. In der Regel werde im Januar und Februar gewartet und repariert, damit ab der wärmeren Jahreszeit gearbeitet und Geld verdient werden kann. Doch wenn alle Volksfeste für unbestimmte Zeit abgesagt sind, stellt das die Karussellbetreiber vor große Probleme. „Wir hoffen, dass uns Vater Staat unter die Arme greift, mit Krediten ist es allerdings nicht getan“, so die Schaustellerin.