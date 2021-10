Die Truppe "Art der Stadt" aus Gotha kommt auf ein Gastspiel mit dem Stück "mutter*körper" ins Theater am Markt in Eisenach. Es spielen Lena Lux und Katharina Vötter.

Eisenach. Gothaer Gastspiel im Eisenacher TAM.

Was ist eine „ideale Mutter“? Diese Fragen stellen Lena Lux und Katharina Vötter von der Freien Theatertruppe „Art der Stadt“ aus Gotha bei ihrem Gastspiel im Eisenacher Theater am Markt (TAM). Sie sind im Stück „mutter*körper“ am Samstag, 16. Oktober, im TAM in der Goldschmiedenstraße um 19.30 Uhr zu erleben. Lena Lux und Katharina Vötter sind nicht nur Schauspielerinnen, sondern haben das Stück auch gemeinsam geschrieben und führen selbst Regie. Sie hinterfragen darin das Idealbild „Mutterschaft“. Dabei, so heißt es im Begleittext zum Stück, begegnen sie sowohl der Faszination des Lebens als auch der Wirkkraft gesellschaftlicher Normative.

Die Aufführung ist Teil eines Gastspielaustausches zwischen den freien Theaterensembles aus Gotha (Art der Stadt), Mühlhausen (3k) und Eisenach (TAM), die sich jeweils gegenseitig mit Gastspielen erfreuen. Das TAM war bereits mit seinen „Hysterischen Wahrheiten“ in Gotha zu sehen. Gefördert wird der Austausch durch die Stiftung Westthüringen.

Gastspiel „Art der Stadt“ mit dem Stück „mutter*körper“ im TAM am Samstag, 16. Oktober, 19.30 Uhr (ab 16 Jahre). Karten zu 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) gibt es online über www.theaterammarkt.de und per Telefon unter 03691/74 09 470. rsb