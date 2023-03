Zum Forum zu Zeitgeschichte und Zukunftsperspektiven unter dem Titel „Industrie. Geschichte. Engagement.“ wird in den Ehrhardt-Saal des Automobilmuseums eingeladen.

Was kann demokratisches Bürgerengagement bewegen?

Eisenach. Forum zu Zeitgeschichte und Zukunftsperspektiven beleucht Eisenachs jüngere Vergangenheit anhand verschiedener Themen.

Zu einem Forum zu Zeitgeschichte und Zukunftsperspektiven unter dem Titel „Industrie. Geschichte. Engagement.“ lädt die Stiftung Ettersberg mit der Stiftung „Automobile Welt Eisenach“ und weiteren Institutionen für Samstag, 25. März, 10-17 Uhr, in den Ehrhardt-Saal des Automobilmuseums, Friedrich-Naumann-Straße 10

Das Forum, in dem Eisenacher, Wissenschaftler, Experten und Interessierte über die jüngere Geschichte der Wartburgstadt diskutieren, ist Teil einer Veranstaltungsreihe der Stiftung Ettersberg. Die seit 2016 stattfindenden wissenschaftlichen Tagungen fanden bisher in Suhl, Gera und Oberhof statt. 10.15 Uhr starten Historiker Michael Weise, die Theologen Sebastian Kranich und Christhard Wagner, sowie die Schriftstellerin und Zeitzeugin Margot Friedrich in das Thema „Der Eisenacher Weg – Kirche, Staat und Stadt“, um aufzuzeigen, wie der der Alltag von Christen im Sozialismus aussah und wie Widerstand gelang.

Historikerin Jessica Lindner-Elsner, AME-Geschäftsführer Reinhard Schäfer und der frühere Opel-Betriebsrat Harald Lieske sprechen ab 12 Uhr zum Thema „Wartburg, Opel, PSA, Stellantis – Transformation einer Industriestadt“. Sie reden darüber, wie sich der Standort Eisenach mit weiteren Konzernwechseln veränderte und welche Zukunft er hat.

Um 14 Uhr beleuchtet die Diskussionsrunde „Friedliche Revolution und Zivilgesellschaft: Bürgerengagement in Eisenach“, wie demokratisches Bürgerengagement etwas bewegen kann. Michael Klostermann (Kreissportbund), Philipp Pommer (Bündnis Rechtsextremismus), Volkskundlerin Juliane Stückrad und Nele Bär (Grüne) wollen mit Gästen ins Gespräch kommen.

Samstag, 25. März, 10-17 Uhr, in den Ehrhardt-Saal des Automobilmuseums, Friedrich-Naumann-Straße 10. Anmeldung unter: Telefon 0361 219212 21, Fax 0361 219212 20 oder mohnhaupt@stiftungettersberg.de