Landrat Krebs: "Was wir tun, dient dem Schutz der Menschen"

Herr Landrat, wir haben ein bedrückendes und verrücktes Jahr hinter uns. Unter welche Überschrift, unter welches Schlagwort würden sie es stellen?

Für mich ist es ein Jahr der Zäsur. Es ist ein Jahr, an das wir noch lange zurückdenken werden. Eine Veränderung ist im Hinblick auf zukünftige Pandemiegeschehen und ähnliche Ereignisse zu sehen, da z. B. das Gesundheitswesen – schlicht gesagt - eine gewisse Übung erreicht hat

. Corona-Blog: Erster AstraZeneca-Impfstoff nur für Erstimpfungen - So soll Thüringen aus dem Lockdown aussteigen

Was bedeutet Zäsur?

Es war in diesem Jahr zu erkennen, dass wir nicht viel Wirksamkeit erzeugen konnten, was derartige Einflussnahmen von außen betrifft. Ich glaube, das haben alle Bereiche des Lebens im Jahr 2020 zu spüren bekommen. Aber wir wissen, dass wir uns in den nächsten Jahren auf solche Situationen und Entwicklungen mehr und mehr einrichten müssen. Das bringt Veränderungen aller Art mit sich. Dazu gehört aber eben auch die schmerzhafte Erkenntnis, dass das öffentliche Leben extrem zurückgefahren beziehungsweise auf null gesetzt werden kann.

Gibt es einen Bereich, an dem das für sie besonders deutlich wird?

Ich erkenne insbesondere, dass sich ein Paradigmenwechsel im Ehrenamt vollzogen hat. Es konzentriert sich derzeit hauptsächlich auf die Begleitung und Unterstützung von Menschen, die durch die Pandemie Nachteile erleiden. Das Vereinsleben im Wartburgkreis, ob im Sport, der Kleintierzucht oder im Karneval liegt fast gänzlich darnieder. Ich hoffe inständig, dass unsere Ehrenamtlichen, die das Leben im Wartburgkreis ja auch so lebenswert machen, im nächsten Jahr unter hoffentlich besseren Rahmenbedingungen wieder weitermachen können.

Als Landrat sind Sie auch Chef über das Gesundheitsamt. War das Amt gut genug aufgestellt, für diese Situation. Gab es Kontrollverluste an irgendeiner Stelle?

Ich glaube, dass wir in ganz Deutschland mit dem Problem eines Kontrollverlustes im Gesundheitswesen zu kämpfen haben. Ich habe im Gesundheitsamt gute Fachleute. Spätestens wenn solch enorme Massen an Fallzahlen zu bewegen und abzuarbeiten sind, wird aber jede Verwaltungseinheit an Grenzen stoßen. Da gibt es nichts zu beschönigen. Meine Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt leisten hervorragende Arbeit bis an die Grenzen des menschlich Leistbaren. An diesem Punkt sind wir angekommen.

Folge?

Ich glaube, dass wir deutschlandweit die Bedeutung der Gesundheitsämter nach Jahrzehnten eines Schattendaseins nun wieder neu erkannt haben. Und ich bin froh, dass ich über die Jahre mit den gut qualifizierten Ärzten in unserem Gesundheitsamt einen fachlichen Austausch pflegen durfte. Eine solche Basis haben viele Gesundheitsämter angesichts des deutschlandweiten Ärztemangels nicht mehr. Alle Träger der Gesundheitsämter müssen sich zukünftig intensive Gedanken machen, wie neue Pandemie-Situationen vorbereitet werden können, ohne konkret zu wissen was kommt. Das ist immer der Blick in die Glaskugel.

Gab es Fehler?

Deutschland hat sich über den Sommer darauf eingerichtet, das Schlimmste überstanden zu haben. Dass uns die zweite Welle dann so schnell und heftig treffen würde, hat keiner wirklich geglaubt. Hier bin ich unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel dankbar. Sie hat stets, sicher auch aufgrund ihrer wissenschaftlichen Basis, frühzeitig gewarnt. Und Sie hat recht behalten.

Was sagen Sie den Corona-Leugnern?

Ich bitte alle, die sich als Corona-Leugner und Maßnahmen-Kritiker fühlen, sich zu überlegen, wie dramatisch die Entwicklung der letzten Wochen verlief. Alles was wir tun, dient in erster Linie dem Schutz des Menschen. Aber auch dem Schutz der Kapazitäten, etwa der Krankenhäuser. In Deutschland gibt es bereits Kliniken, die am Limit arbeiten, wo Überlastung droht. Diese Situation erleben wir in dem Ausmaß bei unseren beiden Krankenhäusern in der Wartburgregion glücklicherweise noch nicht. Spätestens jetzt muss aber doch jedem Leugner klar sein, was hier vor sich geht. In die Debatte muss die nötige Sachlichkeit zurückkehren, um nach sinnvollen Lösungen suchen zu können.

Drei Dinge, die Sie in diesem Jahr erschreckt haben?

Zum einen ist da die Erkenntnis, dass sich vermeintlich niedrige Zahlen über Nacht erheblich steigern können. Zum anderen, dass insbesondere in Pflegeheimen ein Ausbruchsgeschehen besteht, dass die Einrichtungen selbst sowie die Hilfskräfte überfordert.

Was hat ihnen besonders leidgetan?

Natürlich hat mich das Schulbusunglück am 23. Januar in Berka vor dem Hainich besonders tief getroffen, erschüttert und emotional aufgewühlt. Dieses Ereignis macht mich bis heute fassungslos, wenn ich an die beiden toten Kinder und ihre Angehörigen denke. Wenn ich die Gräber der beiden Kinder besuche, spüre ich, wie machtlos und ohnmächtig der Mensch doch sein kann. Ich bin froh, dass wir fähige Rettungskräfte, Feuerwehrleute, umsichtige Schulleiter, Kirchgemeinden und Seelsorger vor Ort haben. Bei ihnen kann ich mich nur bedanken. Das Unglück ist aber dennoch geschehen und bleibt in der Region als Wunde haften.

Was haben Sie vermisst?

Ich habe in den letzten Jahren im Durchschnitt fünf freie Wochenenden pro Jahr gehabt. Das klingt persönlich belastend, ist es aber für mich nicht. In diesem Jahr waren es deutlich mehr, da Veranstaltungen aller Art ausfielen. Den Dörfern der Region fehlen die Kirmes, die Fußballspiele der Kreisklassen und der Karneval. Das ist der Kitt der Gesellschaft und enorm wichtig für das Zusammenleben und den Zusammenhalt. Schmerzhaft vermisse ich die Konstanz des Alltages.

Erläutern Sie das näher.

Wenn die Kinder und Eltern alle paar Wochen aus dem Alltag gerissen werden, weil auf einmal die Schulen geschlossen werden, Homeschooling ansteht und Notbetreuung nötig wird, dann hat das nichts mehr mit Normalität zu tun. Die Familien werden damit ständig vor neue Herausforderungen gestellt. Viele Familien haben den elterlichen Urlaub aufgebraucht, um die Kinderbetreuung abzusichern. Dabei soll der Urlaub doch der Erholung der ganzen Familie dienen. Hier baut sich Frust auf, und ich hoffe, dass den Menschen in den Familien und in der Nachbarschaft geholfen wird, sie aufgefangen und unterstützt werden.

Gab es auch positive Erlebnisse im Jahr 2020?

Ich freue mich, dass die Menschen wieder gelernt haben, ihre eigene Heimat stärker wertzuschätzen. Der Urlaub auf Malle muss nicht unbedingt sein, wenn auch der Wartburgkreis so viele Möglichkeiten bietet – zu Wasser, zu Fuß, als Gleitflieger, auf dem Rad. Alles ist möglich und wurde auch angenommen, was dann an der Drachenschlucht und Hohen Sonne mitunter zu extremen Parksituationen geführt hat. Die Menschen besinnen sich wieder mehr auf die Heimat. Das kann ich nur begrüßen. Und ich freue mich darauf wieder unsere heimische Gastronomie erleben und genießen zu dürfen– das Bier in der Phantasie, das Rindersteak in der Rhön oder den Huller in Ruhla.

Darauf freuen sie sich also schon jetzt?

Das fehlt mir sehr. Unsere Gastronomen müssen besonders leiden. Daher kann ich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger nur bitten, die jetzigen To-Go-Angebote zahlreich zu nutzen. Unsere Gastronomie darf, wie alle unsere Dienstleister, nicht untergehen. Langsam entwickeln wir alle eine Art Corona-Frisur, weil die Friseure schließen mussten. Das heimische Handwerk zu schätzen und zu unterstützen, sollte uns ein Anliegen sein.

Wir sollten aber auch mit einer gewissen Demut aus dieser Krise kommen. Sie ist etwas Wertvolles, da wir in der Krise erkennen, was uns im Leben eigentlich trägt.

Blick nach vorn. Gibt es 2021 Dinge, die wichtig sein werden – abgesehen von Corona. Da gibt es zum Beispiel eine Wahl.

Richtig, das Thema Kreistagswahl. Davor steht die Erkenntnis, dass in wenigen Monaten die Stadt Eisenach kraft Gesetz zum Wartburgkreis gehören wird. In einem Jahr wird der Kreis dann ebenfalls die kreislichen Aufgaben der Stadt Eisenach übernehmen. Diese Formulierung ist wichtig, weil der Irrglaube verbreitet ist, dass der Landrat dann Chef der Oberbürgermeisterin würde. Das ist nicht richtig. Ich freue mich darauf, dass wir mit Eisenach zusammen die Zukunft gestalten und gemeinsam die Potentiale nutzen, die uns in wenigen Monaten zur Verfügung stehen werden

Ein Beispiel?

Derzeit arbeiten wir gemeinsam daran, für beide Berufsschulen das Berufsschulnetz ab dem Schuljahr 2022/23 vorzubereiten. Der Kreis übernimmt dann auch die Trägerschaft der Berufsschule im Eisenacher Palmental mit seinen Außenstandorten. Wir führen gerade eine intensive Debatte mit dem Bildungsministerium darüber. Die Situation ist allen klar: Es gibt immer weniger BerufsschülerInnen und immer weniger LehrerInnen. Daraus müssen wir das Beste machen, damit die Berufsschule an beiden Standorten der Region ein wichtiger Faktor der Wirtschaftsförderung bleibt. Dazu habe ich eindringliche Gespräche mit den gerade in der Fusion befindlichen Kreishandwerkerschaften und der IHK geführt. Wir müssen das Berufsschulnetz für die Zukunft fit machen, denn wir wollen und müssen die jungen Leute in die Berufe unserer regionalen Unternehmen führen, egal ob Mittelstand, Handwerk oder Landwirtschaft. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen.

Und die technische Abwicklung der Fusion ist auf gutem Wege?

Wir wollen in Eisenach ein Pendant zur Bad Salzunger Kreisverwaltung aufbauen. Ich bin sehr dankbar, dass wir den Ringtausch der Immobilien zwischen Stadt, Kreis und Sparkasse derzeit vollziehen. Mein Dank richtet sich insbesondere auch an den Sparkassen-Vorstand Tino Richter, der die Idee dazu hatte. Das sorgt dafür, dass dem Wartburgkreis die drohende Zinslast für einen Neubau erspart bleibt und damit nicht durch die kreisangehörigen Gemeinden über die Kreisumlage finanziert werden muss. Wir werden uns über ein Mietverhältnis in Eisenach etablieren und am Ende ist damit allen geholfen. Die Gespräche der drei Partner dazu laufen auf Hochtouren, aber der Teufel steckt natürlich im Detail. Das Ziel ist, dass am 2. Januar 2022 jede/r MitarbeiterIn an seinem richtigen Arbeitsplatz für den Bürger zur Verfügung steht. Das ist natürlich eine enorme logistische, technische und organisatorische, aber jetzt auch wirklich greifbare Aufgabe. Bemerkenswert ist es, wie alle an einem Strang ziehen.

Wünsche für das Jahr 2021 darf man noch äußern. Für die Region?

Ich wünsche der Region, dass wir aus der jetzigen Pandemiesituation glücklich hervorgehen können. Ich wünsche, dass sich die wirtschaftliche Basis in allen unseren regionalen Branchen stabilisiert und sich auch wieder das Fundament für Investitionstätigkeiten bietet. Ich wünsche den Städten, Gemeinden und dem Landkreis, dass die Menschen sich hier wohlfühlen, gerne hier leben und uns viele Menschen gerne besuchen. Diese werden erkennen, dass der Wartburgkreis in der Mitte Deutschlands eine hochattraktive Region ist. Daran müssen wir alle gemeinsam immer weiter bauen. Ich wünsche mir, dass wir dabei alle an einem Strang ziehen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist das A und O für die Region. Wir dürfen uns 75 Jahre nach Kriegsende glücklich schätzen, dass wir in einer kriegsfreien und friedlichen Region leben. Das ist das höchste Gut.

Und für den Kreistag?

Es wird es eine Kreistagswahl geben. Und der neue Kreistag, der dann den Wartburgkreis und die Stadt Eisenach vertritt, möge weise handeln, im Sinne der BürgerInnen und die politische Teilhabe aller demokratischen Kräfte repräsentieren. Die undemokratischen Kräfte und Rattenfänger wollen wir mit guter Arbeit zurückdrängen.