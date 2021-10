Wasserdampf löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Eisenach aus

Eisenach Brandmelder schlägt in einem "Betreuten Wohnen" in Eisenach Alarm.

In den Morgenstunden des Samstages meldet die Rettungsleitstelle des Wartburgkreises der Polizeiinspektion Eisenach einen ausgelösten Brandmelder in einem "Betreuten Wohnen" in Eisenach.

Umgehend kamen Feuerwehr- sowie Polizeikräfte zum Einsatz, um vor Ort festzustellen, dass die Auslösung durch den Wasserdampf eines Wasserkochers erfolgte.

Zu keiner Zeit waren Personen gefährdet