Wasserfall im Schlosspark Altenstein wird instandgesetzt

Schweina. Der Wasserfall im Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein soll bald wieder plätschern. Derzeit werden Schadstellen eines Grabens abgedichtet.

Im Luisenthal, einer Parkpartie im Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein, wird im November der Zulauf zum künstlichen Wasserfall instandgesetzt. Ende September war unkontrolliert Wasser ausgetreten. Um weitere Schäden zu vermeiden, musste der Wasserfall vorübergehend abgestellt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung Schlösser & Gärten. Nun würden die Schadstellen des Grabens abgedichtet. Sollte die Witterung es zulassen, werde der aus zehn Metern Höhe in den Waldteich rinnende Wasserfall danach wieder laufen.

Der Wasserfall gehört zusammen mit der benachbarten Sennhütte zu einer Parkpartie, die Anfang des 19. Jahrhunderts unter Herzog Georg I. kunstvoll angelegt wurde. Die Szenerie vermittelt den Eindruck einer alpinen Gebirgslandschaft mit dazu passender Architektur. Sie ist beliebtes Ziel für ausgedehnte Spaziergänge im 160 Hektar großen Landschaftspark.