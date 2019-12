Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachten nicht allein sein

Das letzte Türchen am Adventskalender ist geöffnet. Es ist Zeit, nach den hektischen Besorgungen zur Ruhe zu kommen. Viele verbringen den Heiligen Abend und die Weihnachtsfeiertage in Familie. Kinder, Enkel oder Urenkel kehren nach Hause zurück von Orten, an denen sie inzwischen heimisch geworden sind.

Es gibt aber immer mehr Menschen, die allein leben. Das betrifft vor allem Senioren ab 75 Jahren aufwärts. Wohnungsforscher haben für Eisenach außerdem eine Tendenz zum Alleinleben unter Jüngeren ausgemacht. Die Zahl der Haushalte mit einer Person oder zwei Personen, darunter Alleinerziehende mit Kind, steigt in den nächsten Jahren weiter an.

Am 24. Dezember aber möchte in der Regel niemand allein sein. Muss er auch nicht, denn in der Kapelle des Diakonissenmutterhauses am Eisenacher Karlsplatz gibt es die Möglichkeit, ab 18 Uhr gemütlich beisammen zu sitzen. Der Tisch ist gedeckt und für Überraschungen ist gesorgt. Wer abgeholt werden möchte, meldet sich bitte noch unter Telefon (03691) 2600 an.

Gemeinschaft ist auch in den Gottesdiensten zu erleben, zu denen sich so viele Menschen einfinden wie zu keinem anderen Anlass. Weil die Weihnachtsgeschichte eine besondere Magie hat. Lassen Sie sich von dieser Magie anstecken. Wir wünschen ein frohes Fest.