Weihnachten unter Räubern und Rittern

Wartburgregion Wochenendtipps für die Wartburgregion: Historisches Markttreiben auf Creuzburg und Wartburg, Konzerte in Kirchen und Gemeinden

Der dritte Advent steht bevor und in zahlreichen Orten der Region geht es noch einmal weihnachtlich zu – vom Adventmarkt bis zum Weihnachtskonzert.

Die „Mühlengeister“ aus Schönau laden am Samstag ab 14 Uhr zu einem Weihnachtsmarkt in die Hörselmühle Schönau ein. Gegen 14.30 Uhr wird das Stück „Der grobe Gottlieb“ aufgeführt, 16 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet. Ab 19 Uhr darf im Mühlenhof getanzt werden zu „Mill Light Dance & Snow“.

Zum Advent in den Treffurter Höfen gibt es am Samstag ab 14 Uhr neben Kaffee und Kuchen auch Führungen durch das Gebäude Mainzer Hof. Ab 15 Uhr lädt ein Adventsmarkt mit regionalen Ständen in den Sächsischen Hof (katholische Kirche) ein. Um 18 Uhr gibt es ein Adventskonzert in der Kirche.

Zuhören, Mitsingen und Träumen können die Gäste des Adventskonzerts in der Laurentiuskirche in Farnroda mit Ulrike Jary, Luca Wolter und Thomas Zimmermann. Beginn: Samstag, 16 Uhr. Das Konzert wird am Sonntag, 17 Uhr, in der Kirche von Hörschel als Benefizveranstaltung für das Hospiz Eisenach und die Sanierung der Kirchentreppe wiederholt.

Schulorchester, Schulband und Mittelstufenchor gestalten am Freitagabend, 19 Uhr, ein Weihnachtskonzert im Atrium des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums in Gerstungen.

Zum historischen Weihnachtsmarkt auf der Creuzburg verzaubern am Samstag (11-21 Uhr) und Sonntag (11-18 Uhr) Märchenerzähler, Händler und jede Menge Gaukler, Ritter und Feuerkünstler das Publikum. Tavernen und Garbräter warten auf einen Besuch.

Der historische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg öffnet Samstag und Sonntag (10-19 Uhr) letztmalig in diesem Winter. Besucher sollten das Shuttle-Angebot zum Parkplatz an der Spicke nutzen.

Der Weihnachtsmarkt „Kulthürzauber“ ist täglich ab 15 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr geöffnet und unterbreitet noch bis zum Sonntagabend sein alternatives Angebot in der Wandelhalle.

Über Stregda liegt ein Weihnachtszauber: Weihnachtsmann (Andreas Busch) und seine zwei Elfen (Anika Reitemann und Alexandra Wöhler) packen schon Geschenke für den Markt am Samstag. Foto: Kirmesverein / Stregda

Mit Unterstützung des Kirmesvereins wird in Stregda am Samstag ab 15 Uhr ein Weihnachtsmarkt an der Kirche ausgerichtet. Dort ist auch der Weihnachtsmann mit seinen zwei Elfen anzutreffen. Für die musikalischen Weihnachtsmelodien sorgen die Stregdaer Musikanten. Kinder dürfen zauberhafte Winterbilder gestalten und in der Kirche ausstellen.

Auch am dritten Advent lädt der Wirt der Phantasie im Mariental zu einem Adventsmarkt im historischen Biergarten ein. Samstag und Sonntag ab 12 Uhr.

Im Messerdorf Steinbach wird am Samstag, 15-20 Uhr, zum gemütlichen Weihnachtsmarkt eingeladen. Handwerk, Kunst, Präsente und viel Gaumenschmaus wird am Multifunktionsplatz in der Alten Bahnhofstraße geboten.

Statt Weihnachtslieder erwartet die Besucher der Dreifaltigkeitskirche in Unterellen am Samstag, Einlass 18.30 Uhr, Wortwitz und Live-Musik beim Poetry Slam.

In Oberellen wird am Sonntag um 14 Uhr zum gemeinsamen Singen in die Kirche eingeladen. Anschließend gibt es ein stimmungsvolles Beisammensein an weihnachtlichen Ständen auf dem Kirchplatz.

Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Krauthausen findet am Samstag ab 15 Uhr im Dorfzentrum statt.

Kinder sind mit ihren Familien am Freitag, 16 Uhr, zum Adventslesen in die Stadtbibliothek Eisenach eingeladen. Welche Geschichte vorgetragen wird, das bleibt noch geheim.

Balsmusik zum Fest gibt es beim Weihnachstkonzert der Heldrastein-Musikanten am Samstag (20 Uhr) und Sonntag (15 Uhr) im Gemeindesaal von Schnellmannshausen.

Zu einem festlichen Weihnachtskonzert mit Reinhold Friedrich (Artist in Residence 2023/24) lädt die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach am Freitag, 19.30 Uhr, in das Landestheater Eisenach ein.

Das „Kudernatsch Kompott“ wird bei einer Lesung mit Autor André Kudernatsch am Samstag, 18 Uhr, in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda serviert.

Der Hamburger Liedermacher Sven Panne ist am Sonntag, 18 Uhr, mit eigenen Liedern und Texten von Rio Reiser und Tom Waits zu Gast im Café am Prinzenteich.

Zum traditionellen Adventsblasen auf dem Tempelchen in Thal wird am Samstag um 17 Uhr eingeladen.

Der Chor Color gibt am Samstag um 16 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Kapelle des Diakonissen-Mutterhauses am Karlsplatz in Eisenach. Ab 18 Uhr wird zu einem Chor-Rückblick in den „Eisenacher Aufbruch“ in die Katharinenstraße 42 eingeladen.

Musikerin Susanne Schulze-Mattis gibt am Freitag, 19 Uhr, in der Stedtfelder Kirche ein Weihnachtskonzert bei besinnlichem Kerzenschein mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern mit Gesang und Klavier. Der Eintritt ist frei. Die Kirche ist unbeheizt.

Die niederländische Band „Joost De Lange & The Rock/Blues Experience“ sind am Sonntag, 20 Uhr, zu Gast in der Eisenacher Kleinkunstkneipe Schorsch‘l.