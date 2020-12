Weihnachtsgrüße erstmals digital überbracht

Grüße per Videobotschaft an die Schüler der Wartburgschule überbringen Weihnachtsmann Daniel und Engel Lucija.

Punkt 12 Uhr klopfte es an 20 Klassenräumen der Wartburgschule Eisenach. Der Weihnachtsmann hatte vor den Türen heimlich ein Säckchen gestellt, daran befestigt eine Schriftrolle und darin versteckt ein USB-Stick. Ein persönlicher Besuch in jedem Raum war dem Weihnachtsmann in diesem Jahr leider nicht möglich. Der Förderverein der Warburgschule hatte die Botschaft auf den Weg gebracht.

Fünf Stunden täglich haben die Klassen der Wartburgschule derzeit Unterricht. Ein Durchmischen mit anderen Schülern ist undenkbar. Es gilt: feste Gruppen, fester Lehrer. So hatte man nach einer Möglichkeit gesucht, um in Corona-Zeiten die noch junge Tradition des Verteilens von Schokoladen-Weihnachtsmännern am letzten Schultag vor den Ferien erneut realisieren zu können.

Zwei Zehner schlüpftenin die Hauptrollen

Zugabe: Ein Video wurde produziert. Darin zu sehen sind Weihnachtsmann Daniel Krawzow und Weihnachtsengel Lucija Brinschwitz, zwei Schüler der 10. Klassen, die bereits im letzten Schuljahr Protagonisten der Aktion waren. Diesmal hatten sie einen Sketch einstudiert, an dessen Ende das Lied „Der Polarexpress“ aus dem gleichnamigen Film, gesungen von der Klasse 5a, erklang. Das Lied war zuvor von Musiklehrer Maximilian Thiele im Musikunterricht aufgenommen worden.

Und so wurde es in zwanzig Klassenräumen der Wartburgschule plötzlich ganz still und man lauschte dem Zauber dieser Botschaft. An deren Ende stand das Verteilen von Weihnachtsmännern an insgesamt 426 Schüler, die im Vorfeld liebevoll von den eifrigen beiden Schulsozialarbeiterinnen Yvonne Jasper und Gloria Neukranz sowie der Lehrerin Julia Jentzsch verpackt wurden. Tenor aller Beteiligten: Es war eine gelungene Verabschiedung in die Ferien und ein Dankeschön an alle, in einer Zeit, die Schülern wie Lehrern viel abverlangt, die vor allem aber zeige, dass mit solchen kleinen Aktionen so viel mehr vermittelt werden kann, sagt Schulsprecherin Sindy Klose.