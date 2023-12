Weihnachtsoratorium erklingt in der Eisenacher Georgenkirche

Eisenach Für die Aufführung des Weihnachtsoratoriums in der Eisenacher Georgenkirche gibt es noch Restkarten.

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wird am 17. Dezember um 17 Uhr in der Eisenacher Georgenkirche aufgeführt. Diese Aufführung hat in der Taufkirche des Komponisten eine lange Tradition, war doch das Weihnachtsoratorium das erste große Werk, was der Bachchor Eisenach unmittelbar nach seiner Gründung im Jahre 1925 unter Rudolf Mauersberger einstudiert und präsentiert hat.

Mitwirkende im Konzert am 3. Advent sind Teresa Suschke (Sopran), Annekathrin Laabs (Alt), Yougkeun Kim (Tenor), Oliver Luhn (Baß), Kurrende und Bachchor Eisenach sowie die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner.

Einige wenige Restkarten sind noch an der Abendkasse erhältlich. Kurzentschlossenen Konzertbesuchern wird empfohlen, spätestens eine halbe Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse zu sein.