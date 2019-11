Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventsbasar im Eisenacher Diakonissenmutterhaus

Für Marion Stiefel (79) und Freundin Inge Reichstein (80) war der Besuch beim traditionellen Adventsbasar im Diakonissen-Mutterhaus ein voller Erfolg. Die beiden Damen fanden passende Tischdeckchen und liebevoll gestaltete Grußkarten für die Weihnachtszeit. Auch noch am Donnerstag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr bieten die Diakonissen selbstgemachte und wärmende Schals, Mützen und Socken. Selbstgestrickte Adventskalender finden stets reißenden Absatz. Neben weihnachtlichen Accessoires finden Flohmarktfreunde auch selbstgemachte Plätzchen, Marmeladen und Liköre. Stärkung verspricht das Adventscafé mit Köstlichkeiten aus eigener Zuckerbäckerei. Die Schwesternschaft entscheidet, in welches Hilfsprojekt die Erlöse in diesem Jahr fließen.