Eisenach. Fünf Architekten haben Ideen für vier Baulücken in der Eisenacher Altstadt erarbeitet. Die Entwürfe sind jetzt in einer Ausstellung zu sehen.

Weitere Ideen für Baulücken in Eisenach

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Ideen für Baulücken in Eisenach

Rolf Bechmann aus Bensheim staunt über den Neubau, den die Eisenacher Architektin Roma Riedel auf seinem Grundstück Am Wolfgang 8 geplant hat. Der Eigentümer will nicht mehr selber bauen, kann sich aber einen Verkauf vorstellen. Über den Kontakt zu Jakob Kratzsch vom Sanierungsträger KEM hat er den Weg gewählt, die Baulücke in das Projekt „Zentral Genial“ einzubeziehen.

Es handelt sich um die zweite Runde mit dem Ziel, Möglichkeiten für neues Wohnen in der Altstadt zu schaffen. „Die Stadt hat Narben und Wunden, die wir intelligent heilen wollen“, betonte Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) zur Eröffnung der Ausstellung mit Vorschlägen von fünf Büros. Zu sehen sind die Entwürfe bis 31. März im Erdgeschoss der Stadtverwaltung am Markt. Ab Mai werden sie noch einmal direkt vor Ort vorgestellt.

Fünf Büros haben Vorschlägefür vier Baulücken vorgelegt

Wachtmeister betonte außerdem, froh über die Unterstützung des Förderkreises zu sein. Vorsitzende Ingrid Pfeiffer dankte den Architekten, die „für eine kleine Aufwandsentschädigung bereit sind, sich zu beteiligen“. Das zeige Verantwortungsbewusstsein für die Stadt. Gleichzeitig legte Pfeiffer den Architekten ans Herz, sich an die historischen Stadtstrukturen zu halten. „Wir sind aber nicht gegen modernes Bauen“, betonte sie und lobte besonders das Engagement von Beate Böhmel. Die zweite Vorsitzende des Förderkreises hat die 2500 Euro für die Aufwandsentschädigung gespendet.

Zahlreiche Besucher schauten sich am Donnerstag die Entwürfe an und diskutierten Für und Wider. Das Büro Beyer-Schubert schlägt für die große Lücke in der Alexanderstraße 93 bis 103 eine Bebauung mit Reihenhäusern vor, die nach außen wie ein Gesamtgebäude wirken. Parkplätze gibt es keine – verwiesen wird auf das benachbarte Parkhaus „Tor zur Stadt“. Dank dieser Idee kann der Innenhof begrünt werden mit Plätzen zum Spielen, Grillen, Erholen.

Zwei Architekten-Büros haben sich Gedanken zur Baulücke Lutherstraße / Große Wiegardt gemacht.

Das Büro Hess plant ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus, unterteilt in mehrere Baukörper in verschiedenen Grautönen zur besseren Gliederung. Die Fassaden sind modern. Während der Vorschlag der Architekten Sauerbier, Wagner, Giesler für ein ebenfalls dreigeschossiges Mehrfamilienhaus traditioneller wirkt mit Satteldächern und Gesimsen. Die Ecksituation wird durch die Giebelständigkeit betont.

Die Pläne für die Sophienstraße 89 und Am Wolfgang 8 stammen von Ronda Riedel und sehen jeweils Einfamilienhäuser vor. Unsere Zeitung wird die Entwürfe in einer der nächsten Ausgaben vorstellen.

Aus der ersten Runde von „Zentral Genial“ werden laut Baubürgermeister Uwe Möller (parteilos) zwei Vorhaben umgesetzt werden. Bautätigkeit gäbe es am markanten Eckgebäude gegenüber der „Süßen Ecke“ und am Frauenplan 31.

Ausstellung „Zentral Genial“ bis 31. März im Erdgeschoss der Stadtverwaltung am Markt 2 zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung.