Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Straßensperrungen in Eisenach

Die Johannisstraße ist wieder befahrbar, während die Sperrung in der Georgenstraße bis 3. Juni angekündigt ist. Dann wird es zumindest in der Innenstadt erstmal eine Entlastung geben.

Voll gesperrt wird am 4. und 5. Juni die Philipp-Kühner-Straße wegen des Aufbaus eines Krans vor der Hausnummer 18. Bis zur Baustelle nur als Sackgasse befahrbar ist zurzeit die Fischweide. Dort werden bis 19. Juni Gasleitungen verlegt. Auch in der Uferstraße wird auf Höhe des Parkhauses weiter gebaut, diesmal bis 12. Juni.

Weiter muss die Straße Kleehof im Eisenacher Ortsteil Stregda noch bis 19. Juni auf Höhe der Hausnummern 10 und 11 voll gesperrt bleiben. Im März war dort ein Abwasserkanal eingebrochen. Die Reparatur dauert länger.

Der Fuß- und Radweg von Eisenach-Nord unter der Stadtautobahn hindurch bis zur Straße Am Stadtweg in Stregda kann zurzeit nicht genutzt werden. Die Arbeiten sind umfangreicher als erwartet, heißt es aus dem Rathaus. Als Termin wird jetzt Ende Juli angegeben. Je nach Baufortschritt bleibe der Weg teils halbseitig, teils voll gesperrt.

Weitere Baustellen gibt es am Frauenberg/Ecke Grimmelsgasse (bis 31. August gesperrt), in der Oppenheimstraße (bis 19. Juni gesperrt), in der Clemensstraße/Ecke Altstadtstraße (Einschränkungen bis Mitte Juni). Bis 12. Juni voll gesperrt ist außerdem der Kiefernweg/Kreuzung Am Ramsberg.

Im Eisenacher Stadtgebiet sind außerdem vom 4. bis 12. Juni Reparaturen an Straßen angekündigt, die teilweise mit Halteverboten verbunden sind.