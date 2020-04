Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weiterhin mehr genesen als aktuell infiziert

Mit Stand Mittwoch, 14.30 Uhr, liegt die Summe aller nachgewiesen mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in der Wartburgregion bei 63, und ist damit um einen Fall höher als noch am Dienstag, 28. April. Für den Wartburgkreis vermeldete das zuständige Gesundheitsamt 41 Fälle. Das ist einer mehr als am Vortag. Die Zahl der Infektionen in Eisenach lag Mittwoch bei 22. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

