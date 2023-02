Der Berliner Songschreiber Lüül gastiert in der Kaffeemühle.

Weltenbummler in der Kaffeemühle Wutha-Farnroda

Wutha-Farnroda. Ein Berliner gastiert am Freitag in der Kaffeemühle.

Er ist ein Berliner, aber selten sesshaft, meistens unterwegs. Seit fünfzig Jahren wandelt Lüül, bürgerlich Lutz Graf-Ulbrich, zwischen Krautrock (Ash Ra Tempel, Agitation Free) ,wunderbarer Weltmusik (17 Hippies) und modernen Liederschreiben. Seine Stimme ist markant, seine Kompositionen sind nie beliebig, mal poetisch, mal bissig die Texte.

So auch im Fall von „Der stille Tanz“ mit Reflexionen zur Corona-Pandemie, die Lüül, den Weltenbummler, zum Stillstand führte (Die Welt hält an). Melancholie trifft auf Weltschmerz, ohne in Larmoyanz zu verfallen. Im Gegenteil: Diesem musikalischen Tausendsassa gelingt das Kunststück, auf hohem Niveau zu unterhalten.

Freitag 3. Februar, 19.30 Uhr, Kaffeemühle, Tickets unter Telefonnummer: 036921/269948