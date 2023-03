Weltgebetstag der Frauen mit Liturgie aus Taiwan

In der Nikolaikirche in Eisenach findet der Gottesdienst zum Weltgebetstag

Eisenach. Gottesdienste am 3. März in Eisenach und Herda.

„Glaube bewegt“, so lautet der offizielle deutsche Titel des Weltgebetstages 2023, der weltweit am Freitag, 3. März, gefeiert wird. Die Gottesdienstordnung dafür haben diesmal Frauen aus Taiwan vorbereitet.

In Eisenach gibt es dazu am Freitag, 3. März, ab 17 Uhr einen Ökumenischen Gottesdienst mit Kindergottesdienst in der Nikolaikirche. Für die Kirchgemeinden Dankmarshausen, Dippach, Berka/Werra, Gospenroda, Horschlitt, Gerstungen, Fernbreitenbach und Herda gibt es ab 18 Uhr das Treffen in der Turnhalle in Herda, vorbereitet von den Frauen des Herdaer Kirchenkreises.

Sowohl in Eisenach als auch Herda wird es landestypische taiwanesische Speisen geben. Wer für Eisenach dazu beitragen möchte, wendet sich per E-Mail an: gritschmaehling@yahoo.de.