Wen schickt die Stadt ins Eisenacher Lutherhaus-Kuratorium?

Eisenach. Die Eisenacher SPD will den Kulturamtsleiter entsenden. Die Kirche hofft auf weitere Mitgliedschaft der OB. Am Dienstag entscheidet der Stadtrat.

Wen entsendet die Stadt Eisenach in das Kuratorium der Stiftung Lutherhaus Eisenach der evangelischen Kirche? Auch darüber wird der Stadtrat in seiner Sitzung am 22. September ab 17 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle beraten. Bislang vertritt dort Oberbürgermeister Katja Wolf (Linke) die Stadt. Deren Entsendung lief im April aus. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, Wolf für weitere sechs Jahre zu entsenden.