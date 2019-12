Wenig Bock auf Freizeittreffs

19 Uhr, im Lichtkegel einer Eisenacher Tankstelle steht eine Gruppe Jugendlicher. Die Getränke kommen direkt aus der Tanke, Gelächter dringt herüber. So wie dort treffen sich selbst in der kalten Jahreszeit junge Eisenacher draußen, um gemeinsam unterwegs zu sein. 70 Prozent der Jugendlichen in Eisenach wollen Freizeitangebote, bei denen sie Freunde treffen können, die sie zu Fuß (fast 60 Prozent) oder mit Rad erreichen und die möglichst billig sind. Das ergab eine Jugendbefragung, die die Stadt von März 2018 bis April 2018 durchgeführt hat.

Fast 50 Prozent, genau 1212 Schüler, haben sich beteiligt, sagt Astrid Weimer, Leiterin der Stabstelle Soziale Stadt. Erfragt wurde, was den Jugendlichen wichtig ist, wie zufrieden sie mit Freizeitangeboten sind und was sie sich anders wünschen. 34,8 Prozent sind zufrieden, 37,5 eher unzufrieden. Vor allem mehr Sportangebote und mehr Plätze zum Abhängen tauchen als Antworten auf. Tendenziell seien die ab 15-Jährigen unzufriedener, ergänzt Weimer.

Gibt es zu wenig für die Jugend in Eisenach? Der städtische Jugendkoordinator Björn Lange relativiert, wenn es darum geht, über welche Zielgruppe man diskutiert. Jugendliche über 16 Jahren gehen seiner Meinung nach nicht mehr in Jugendclubs, weil die Regeln dort für sie eher unattraktiv sind. Drei feste Jugendclubs gibt es im Stadtgebiet – die Posthalterei, das East End und das Nordlicht. Die werden auch vor allem von Jüngeren genutzt, so Lange. Die Jugendbefragung belegt auch, dass viele Schüler in der Kategorie „ist mir nicht wichtig“ am häufigsten Jugendclubs und Freizeittreffs nannten.

Aber es gibt ja mehr Angebote, meint Björn Lange. Er zählt das CVJM-Haus, ebenso die Freizeitvereine dazu. Zudem gebe es Eigeninitiativen. Er gebe als Koordinator gern Hilfestellung, wenn Jugendliche etwas Eigenes auf die Beine stellen wollten.

Aber es braucht Kontinuität, um etwas zu etablieren. Als gute Beispiele nennt Lange „Hip Hop meets Minnesang“ auf der Wartburg oder das „Medival“ auf der Brandenburg. Für manche Jugendszene sei die Stadt auch zu klein, Lange nennt die Manga-Szene. Natürlich gebe es auch in Eisenach Fans, aber es seien zu wenige, um einen Treffpunkt dauerhaft am Leben zu halten. „Junge Erwachsene haben auch einen höheren Grad an Mobilität, viele fahren sonstwo hin“, zeigt er auf, dass man als Stadt nicht alles vorhalten kann und muss. Vielfältiges gebe es auch im Kulturbereich, nennt er die Veranstaltungen des Elisabeth-Gymnasiums im Kunstpavillon. Auch der neu gegründete Theaterjugendclub als Kooperation von Landestheater und Theater am Markt ist so eine Initiative, die Jungen eine Heimat bietet, wo nicht alles Mainstream ist. Das Landestheater bietet ein Jugend-Abo für 14- bis 22-Jährige. Damit kann man drei Vorstellungen für je vier Euro besuchen. Im Januar, April und Juni wird es zudem erstmals drei Vorstellungen am Mittwoch, 15 Uhr, geben, sagt Susanne Hofmann vom Besucherservice.

Astrid Weimer sieht vor allem bei der Entwicklung von Sport- und Freizeitangeboten Bedarf. Sie wünscht sich, dass an öffentlichen Plätzen Sportgeräte stehen, die jeder nutzen darf. Die Gelder sollten über Förderprogramme wie das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen finanziert werden. Auch sollen Schulen künftig für Projekte mehr die Jugendclubs nutzen, um deren Attraktivität so zu steigern.