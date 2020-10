Schild Corona-Test in einer Arztpraxis.

Wenige Personen mit Corona infiziert in der Wartburgregion

Die Anzahl der Personen mit einer Corona-Infektion in der Wartburgregion bleiben auf niedrigem Stand, aber sie sie steigen langsam weiter an, vor allem im Kreisgebiet. Aktive Infektionen gibt es in der Region 29 (Stand Montag, 5. Oktober). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.