Weniger aktive Infektionen Wartburgregion

Wartburgregion. Zahl der Genesenen in der Region steigt auf 127.

Es bleibt ein Auf und Ab was die Fallzahlen in Sachen Corona-Infektionen angeht. Mit Stand von Freitag (14. August, 12 Uhr), gibt es zwar keine neuen Infektionen in Stadt oder Kreis, aber die Zahl der aktiven Infektionen ist von zehn vom Vortag auf sechs gesunken. Die Zahl der Menschen, die einmal infiziert waren und inzwischen als genesen gelten, ist demzufolge um vier auf 127 angestiegen.