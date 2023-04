Weniger Markttage an den Osterfeiertagen in Eisenach

Eisenach. Auch am Pfingstmontag ist kein Markthandel in Eisenach möglich.

Die Stadtverwaltung der Wartburgstadt weist darauf hin, dass es am Osterwochenende einen eingeschränkten Markthandel gibt. So fallen die Markttage an den Feiertagen Karfreitag, 7. April, und am Ostermontag, 10. April, aus. Dafür wird am Donnerstag, 6. April, ein Ersatzmarkttag angeboten. Am Ostersamstag ist ein üblicher Markthandelstag bis 13 Uhr.

Ebenso findet am Pfingstmontag, dem 29. Mai, kein Markthandel in Eisenach statt.