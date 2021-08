Wenn alle Brünnlein flössen

Norman Meißner über die Not städtischer Wasserspeicher.

In der Frage der Eisenacher Brunnen sind die Wartburgstädter schon oft – viel zu oft, wie viele Einheimische finden, – baden gegangen. Erinnert sei an den 1970 verschollenen Eulenspiegel-Brunnen und sein Nachfolger auf dem Theaterplatz, den abhandengekommenen Linsenbrunnen im Goetheviertel oder die verschwundene Brunnenanlage in der Bahnhofsstraße, an deren Stelle es heute nur noch in den Registrierkassen sprudelt. Ein trauriges Bild gibt auch der wasserlose „Schwarze Brunnen“ und der halbfertig sanierte Springbrunnen mit der fehlenden Zeitungsjungen-Figur vor der Musikschule ab. Der Eselsbrunnen sprudelt glücklicherweise nach aufwendiger Sanierung seit einem Jahr wieder an der alten Stadtmauer im Goethegarten.

In diesen Augusttagen vor genau 35 Jahren feiert der von Professor Günter Laufer geschaffene Eselsbrunnen innerhalb des Eisenacher Brunnenfestes die Einweihung. Genosse Joachim Kohlschmidt, der damals urlaubsbedingt Bürgermeister Joachim Klapczynski vertritt, hat zu dieser Zeremonie einen äußerst kurzen Weg, denn der Brunnen steht damals im Rathausgarten. An das seit Ende der 1960er Jahre jährlich gefeierte Brunnenfest erinnert sich heute kaum einer. Im August 1986 lockt es in einer Woche rund 10.000 Besucher an.