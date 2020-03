Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenn Country auf Folklore und Rock trifft

Aus der Frage „Ob?“ war nach dem überwältigenden Erfolg der ersten Auflage für die Macher des Eisenacher Kulturherbstes sehr schnell die Frage „Wann?“ geworden. Und so steht jetzt fest, dass die zweite Ausgabe am 20. und 21. November in Eisenach über die Bühne gehen soll. Das vielköpfige Organisationsteam hat die Arbeit aufgenommen, interessierte Bands sind gebeten, sich anzumelden. „Wir sind auch immer an Newcomern interessiert“, so Jörg Döttger vom Orga-Team. Spielorte können sich auch melden, wobei allerdings nahezu alle 17 Locations des vergangenen Jahres bereits Interesse bekundet haben.

Eisenacher Kulturherbst 2019: Jörg Döttger mit der Band Snowblind im Schlachthof. Foto: Birgit Schellbach

Die Macher sind immer noch ein wenig baff, wie erfolgreich die erste Auflage war. Über 45 Künstler waren mit von der Partie, über 1000 Zuschauer feierten an den beiden Tagen mit. Das Konzept bleibt natürlich gleich. Der Partnerschaftsgedanke soll über das Treffen von Musikern aus den Partnerstädten Eisenachs verstärkt werden. „30 Jahre nach der Grenzöffnung möchten wir ein Zeichen für grenzübergreifenden kulturellen Austausch setzen. Im Vordergrund steht dabei die Begegnung von regionalen und internationalen Künstlern, sowie kulturell- und musikinteressierten Menschen jeden Alters“, heißt es im Konzept. Und das wird an zwei Tagen gelebt.

Wie beim ersten Mal wird der erste Abend (20. November) ganz im Zeichen der Partnerstädte stehen, mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung. Skanderborg, Mogilew, Sarospatak, Waverly, Sedan und Marburg sind gebeten, Gruppen zu entsenden. „Das war ein hoch emotionaler Abend. Da hatte so mancher später Tränen in den Augen“, erinnert sich Sandra Peschke vom Orga-Team an den Premierenabend 2019. Da traf da Country aus den USA auf Folklore aus Mogilew, ein Songwriter aus Skanderborg auf Rock und Blues aus Marburg. Und die Ungarn steuerten eine Kunstausstellung bei.

Eisenacher Kulturherbst 2019: Die „Double J Wranglers“ aus Waverly spielten im Schlachthof. Foto: Birgit Schellbach

Natürlich sind Eisenacher Gruppen mit von der Partie – von Tänzern bis zur Rockband. „Es sollen sich alle gegenseitig an einem Ort erleben können, um die Partnerschaften zu leben“, so Tanya Ebenau. Im Kunstpavillon steigt zudem ein Poetry-Slam, diesmal werden unter der bewährten Moderation von Matthias Klaß Nachwuchs-Poeten aus Eisenach auf gestandene Slamer aus Marburg treffen.

Der zweite Abend ist dann wieder ein „Kneipenfestival“. An jedem Ort in der Stadt spielen zwei bis drei Bands je eine Stunde nacheinander. Da wird es wieder ein bunte Mischung aus allen Stilrichtungen der Musik geben und viel gute Laune in der ganzen Stadt.

Finanziert wird das Festival aus den Einnahmen, Förderung von Stadt und Land und vielen hilfreichen Sponsoren. „Da sind immer wieder auch neue Unterstützer gerngesehen“, findet Jörg Döttger. Letztlich lebt auch der Kulturherbst in Eisenach von den vielen Menschen, die sich ehrenamtlichen einbringen.

Das geht schon damit los, dass nahezu alle Gruppen aus den Partnerstädten auf eigene Kosten anreisen und meist bei Eisenacher Familien unterkommen. „Das hat den schönen Effekt, dass die Menschen viel besser private Kontakte knüpfen können“, weiß Heike Apel-Spengler, die ihre Erfahrung aus dem Städtepartnerschaftsverein einbringt. Überdies sind bestimmt weitere 100 Helfer im Ehrenamt in Organisation und Ablauf eingebunden – als Chauffeure, als Einlasshelfer, in der Versorgung. „Da wird jede Hand gebraucht“, weiß Georg Erdmann.

Eisenacher Kulturherbst 2019: Sandra Peschke und Marco Böttger Swingtett traten im Steigenberger Hof auf. Foto: Birgit Schellbach

Die Idee für dieses Festival stammt übrigens auch aus einer Eisenacher Partnerstadt, nämlich aus Marburg. Dort hat sich das MaNo-Festival seit 25 Jahren etabliert. Dieses findet übrigens gerade jetzt ab Donnerstag (5. März) bis zum kommenden Samstag (7. März) statt. Eisenach wird dabei durch die Band „3Bein-Romantik“ mit melodiösem Rock vertreten. „Wir freuen uns toll darauf“, sagt Sängerin Sandra Peschke. Und natürlich wird man dort auch für den Kulturherbst in Eisenach (20./21. November) Werbung machen.

Wer sich als Band, Location oder Sponsor noch für den Eisenacher Kulturherbst 2020 melden möchte, schreibt eine E-Mail.

Kontakt: info@eisenacher-kulturherbst.de