Wenn der Eisenacher Schlosshof zur Bühne wird

Jule Kracht, Jens Neundorff von Enzberg, Michaela Barchevitch (Intendantin der Thüringen Philharmonie) und Andris Plucis (von links) vor dem Landestheater. Neundorff von Enzberg übernimmt ab 2021/22 die Intendanz sowohl in Eisenach als auch am Staatstheater in Meiningen.