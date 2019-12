Wenn fremde Menschen in Eisenach Kindern eine große Freude machen

Wenn Dutzende von Kinderaugen in der Hörselbergwerkstatt um die Wette strahlen, ist es wieder so weit. Dann bekommen Kinder aus sozial bedürftigen Familien so kurz vor Weihnachten ihre Herzenswünsche erfüllt. Rund 100 Kinder vom Babyalter bis zum Teenager warteten deshalb sehnsüchtig am Mittwochnachmittag genau dort auf den Weihnachtsmann. In den Räumen der Hörselbergwerkstatt fand im Rahmen der mittlerweile 19. Weihnachtsstraußaktion die Weihnachtsfeier statt.

Eingeladen waren auch diejenigen, die das Realisieren der vielen Wünsche erst möglich machen – von Anbeginn unterstützt die 86-jährige Brigitte Korndörfer die Aktion, die einst die Kinderbürgermeisterin der Stadt ins Leben rief. Hilfe erhält die Kinderbeauftragte Annette Backhaus auch von der Wartburg-Sparkasse, von Mitarbeitern großer Eisenacher Firmen wie Bosch oder Opel. Veranstalter Arne Setzepfandt spendet allein für die Ausrichtung der Weihnachtsfeier einen stattlichen Betrag aus den Erlösen seiner Party No. 5. Den Ertrag vom Alternativen Weihnachtsmarkt haben die Veranstalter ebenfalls für das Projekt zur Verfügung gestellt, Diana Artschwager packt sogar noch beim Geschenkeverteilen gestern mit an.

Und auch städtische Mitarbeiter lassen sich von der Idee, fremden Kindern zu Weihnachten etwas Gutes zu tun, anstecken. So verzichtete ein städtischer Bediensteter in diesem Jahr bei seinem Abschied aus dem Rathaus auf Präsente und wollte lieber Geld von seinen Gästen, um davon Geschenke für die Weihnachtsstraußaktion kaufen zu können.

500 Geschenke verteilen – das bedeutet eine logistische Meisterleistung

Für Kinderbürgermeisterin Annette Backhaus sind das alles „tolle Gesten“ und „große Hilfen“. Denn auch in diesem Jahr konnten in Eisenach dadurch 500 Herzenswünsche von Kindern erfüllt werden. Die Weihnachtsstraußaktion ist mittlerweile ein organisatorisches Großprojekt, seit Mitte letzter Woche kann es Backhaus nur dank der tatkräftigen Unterstützung ehrenamtlicher Helfer wie Ulrike Hendrich, Martin Kostelnik und Milena Brückmann bewältigen. Inzwischen gibt es mehrere Weihnachtsfeiern, die Einrichtungen in Eigenregie organisieren. Am Ende gleicht es einer logistischen Meisterleistung, dass jedes Kind auch seinen Wunsch erfüllt bekommt. Noch bis nächste Woche fahren Backhaus und ihre Engel, wie sie Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) liebevoll nennt, durch die Stadt und verteilen Geschenkpakete.

Helfer sind Milena Brückmann und Martin Kostelnik, die ohne auf die Uhr zu schauen, einfach anpacken. Foto: Katja Schmidberger

Martin Kostelnik und Milena Brückmann wissen genau, warum sie das tun. Sie selbst haben in Kindertagen Wünsche über diese Aktion erfüllt bekommen. „Ich habe mir mal ein rotes Einrad gewünscht, das habe ich auch heute noch“, erzählt die 20-jährige Brückmann. Sie hat sich für diesen Tag eine Freistellung an ihrer Berufsschule besorgt, damit sie hier mithelfen kann. Auch an den anderen Tagen packt sie mit an, ähnlich wie Kinderpfleger Martin Kostelnik. „Wenn fremde Leute Kindern ein Leuchten in die Augen zaubern“, beschreibt er mit seinen Worten, warum er die Wunschzettelaktion so gut findet. Es sei gut, dass es dieses Projekt in der Vorweihnachtszeit für Kinder gibt, die ansonsten an Weihnachten nicht so viel kriegen, meint auch Milena Brückmann. Für Annette Backhaus ist das auch ein Herzens-Erfolg, wenn Kinder von einst Kindern von heute über die Weihnachtsstraußaktion eine Freude machen. „Da haben wir ja nicht alles verkehrt gemacht“, lächelt die Kinderbürgermeisterin.

„Das macht so viel Spaß“, freut sich auch Milena Brückmann, als sie Geschenk für Geschenk am Mittwoch an die Kinder weiterreicht. Nur einer sucht noch ein Geschenk.

Kaosclown Konrad Wawra hat die Kinder bestens unterhalten, auch die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten. Foto: Katja Schmidberger

Das ist Kaosclown Conrad Wawra, der vor der Übergabe die Kinder mit einem tollen Unterhaltungsprogramm erfreut hatte. Der wollte eigentlich lieber Ostern feiern, aber die Mädchen und Jungen belehrten ihn eines Besseren. „Es ist Weihnachten“, riefen sie im Chor in den Saal. Und schon folgte der nächste Trick.

Und auch Brigitte Korndörfer bekennt: „So viel habe ich lange nicht gelacht, wie heute Nachmittag“. Da wurde Einrad gefahren, mit Säbeln jongliert und auch Kuschelkaninchen sollten durch Hula-Hoop-Reifen springen. Einen Gag hatte der Kaosclown noch in petto, der lag als Geschenk verpackt auf dem großen Haufen. Doch er musste plötzlich weichen, weil der Weihnachtsmann schon in der Tür stand. Das vermeintliche Geschenk blieb liegen. Wahrscheinlich hat am Abend irgendein Kind herzhaft gelacht, als es diesen Gag auspackte.