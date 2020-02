Peter Rossbach über den ThSV in Halle und Heft.

Ein gewisses kollektives Aufatmen ging da am Samstagabend durch die Werner-Aßmann-Halle. Nach einer doch Sorgen bereitenden längeren Durststrecke sackten die Handballer des ThSV in der zweiten Bundesliga wieder einen Sieg ein. 28 zu 24 hieß es nach 60 Minuten auf der Platte für die Wartburgstädter gegen die Mannen von TSV Bayer Dormagen, die eigentlich in der Tabelle vor unseren Jungs liegen.

Das war sportlich wichtig, zumal dann ja noch der Auswärts-März bevorsteht, wo drei Spiele in fremden Hallen lauern. Diesmal aber konnte der ThSV noch den Heimvorteil gut nutzen. Und ausnahmsweise war die Angst, dass die Jungs einen Vorsprung mal wieder verdaddeln, diesmal nicht so groß. Da war (außer in den ersten elf Minuten) viel Selbstbewusstsein zu spüren.

Das darf auch sein, schließlich gibt es viele Spieler und andere ThSV- Akteure jetzt ja auch als Aufklebe-Sticker fürs Album. Und ja, ich habe auch eines gekauft und – welch Glückes Geschick – sofort meinen Lieblings-Akteur auf der Platte und meine Lieblings-Vorstands-Frau aus den Tütchen entnehmen und aufkleben dürfen. Aber wie es bei den Sticker-Heften immer ist: Ich hab auch schon fünf Doppelte. Wer will tauschen?