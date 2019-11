Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werbeblog mit spontaner Missbilligung

Der Ton macht die Musik. Im Sinfonie- oder Rockkonzert zum Beispiel, bei einer Lesung und natürlich in zwischenmenschlichen Beziehungen. Eine spezielle Tonlage war für Momente im jüngsten Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus in Eisenach zu vernehmen. Die gerade zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählte Juliane Stückrad (SPD) stellte den Ausschuss-Mitgliedern die Kandidaten für den Kulturbeirat namentlich und einzeln vor. Diesen Bernd Müller-Stückrad kenne sie gut, sagte sie, das sei ihr Mann und der habe natürlich ihre beste Empfehlung. Ob sie solche Werbung für ihren Gatten an dieser Stelle machen dürfe, hinterfragte die Vorsitzende postwendend selbstkritisch. Aus dem Auditorium flog prompt eine unüberhörbare Antwort herbei. Kulturamtsleiter Achim Heidenreich rief in richterlicher Strenge: „Nein (dürfen Sie nicht), ich bitte um Sachlichkeit“. Das tat der Kultur-Funktionär im Affekt, aber er hat wohl seine Gründe. Er hätte das freilich dezenter und süffisanter sagen können, so wie das etwa Sitzungsgast Wolfgang Schenk tat, als dieser im Flüsterton bedauerte, dass Museumsleiterin Annika Johannsen (mal wieder) nicht anwesend war und Rede und Antwort zu Fragen des Museums stand. Aber Heidenreich ist rein sachlich betrachtet eben auch kein Theologe wie Schenk.