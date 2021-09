Werbung für Premiere in Eisenach

Die Schauspielerinnen Friederike Fink, Linda Ghandour und Lisa Störr warben in Kostüm und Maske in der Eisenacher Innenstadt.

Eisenach. Schauspielerinnen in Eisenach als „Politiker“ unterwegs.

Nicht jeder Passant auf der Karlstraße erkannte gleich, dass es sich bei den drei „Herren“, die da Wahl-Flyer verteilten, gar nicht um Politiker handelte. Aber tatsächlich gaben die Schauspielerinnen Friederike Fink, Linda Ghandour und Lisa Störr schon mal einen Einblick, was die Zuschauer am Samstag, 18. September, (19.39) in der Premiere von „Wann, wenn nicht jetzt!“ im Landestheater erwartet – beim Abend mit Liedermacher-Werken vor allem was zu hören.

Karten gibt es an der Theaterkasse, unter Telefon 03691/25 62 19 oder per Mail an kasse@landestheater-eisenach.de.