Werkzeug des Friedens sein

Maike Röder, Leiterin der Kreisdiakoniestelle der Diako Thüringen.

Sonntag ist der 21. Sonntag nach Trinitatis, die Woche davor steht nach dem evangelischen Kirchenjahr unter dem Wochenspruch: „Lass Dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ Wie soll das gehen, mag man fragen, schaut man auf die aktuellen Ereignisse in der Welt. Krieg, Angriff, Zerstörung an so vielen Orten wie kaum zuvor in jüngerer Vergangenheit.

Aus der Bergpredigt ist uns besonders die Aufforderung, unsere Feinde zu lieben und für sie zu bitten erinnerlich. Aber wie soll das gehen, zu lieben und zu verzeihen, wo Waffen sprechen, wo Hass, Lüge, Egoismus und Verachtung mehr als salonfähig zu sein scheinen? Wie soll das gehen, was kann ich bewirken?

Im ureigenen Lebensumfeld nehmen Konflikte zwischen Nachbarn, Freunden und innerhalb Familien nicht nur zu, sondern werden auch sehr laut ausgetragen. Die Welt scheint verrückt geworden zu sein, und ich bin mittendrin und fühle mich klein und machtlos.

Ich nehme die Angst vieler um mich herum wahr und dass daraus zunehmend aggressive Haltungen entstehen. Aber vielleicht klärt sich die Frage, nach dem, was ich tun kann, eher, wenn ich mir darüber klar werde, was ich nicht tun kann und was mir überhaupt möglich ist.

Ich kann die Kriege nicht beenden, die Waffen nicht zum Schweigen bringen. Ich kann die Rechtfertigungserzählungen derer, die hassen und mit Gewalt agieren nicht wirklich ändern. Pro-Russland- und Pro-Palästina-Demonstrationen erschrecken mich. Ist das Leid der von Gewalt betroffenen Menschen für diese Demonstrierenden nicht von Bedeutung?

Frage ich hier nach, heißt die Antwort, die anderen haben angefangen. Teilweise geht es um Konflikte, die sehr lange Wurzeln in die Vergangenheit haben. Gibt es da einen Tag X, wann es aufhören kann? Oder wird hier Leid gegen Leid aufgerechnet und wenn es Gleichstand gibt, entsteht die Möglichkeit, diesen Patt für ein Beenden der Auseinandersetzungen zu nutzen?

In all den Auseinandersetzungen und Konflikten sind es immer Menschen, mit einem anderen Menschen als Gegenüber. Hier liegt meine Möglichkeit, Frieden zu schaffen ohne Waffen, ohne die Kraft des stärker seins als Entscheidungsträger. Mit meiner Lebensführung, mit meiner Haltung kann ich dies tun. Zuallererst der kleine, aber elementare Frieden in dem Raum, in welchem ich mich bewege. Freundlich und liebevoll mit jedem Gegenüber umgehen. Meine Mitmenschen, die mir mehr oder weniger nah oder vertraut sind, immer wertschätzend wahrnehmen. Ich kann darauf achten, wie ich mich und meine Interessen vertrete, wie ich mit anderen umgehe. Ich kann das anders sein und andere Vorstellungen und Haltungen annehmen und kann dort, wo ich sie nicht teile, Haltung ohne Aggression und Besserwisserei beziehen.

Es ist sicher nicht immer leicht, am eigenen Verhalten und Reaktionen zu arbeiten. Aber es ist möglich, es ist nicht zu viel verlangt, von jedem, der Sehnsucht nach Frieden hat. So möchte ich mit den Worten von Franz von Assissi darum beten: „Herr, lass mich ein Werkzeug Deines Friedens sein“ und lass diese Bitte pandemisch werden.