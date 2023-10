Werra steht im Mittelpunkt des Eisenacher Sommergewinns 2024

Eisenach. Aktivitäten rund um den Fluss werden beim großen Frühlingsfest in Eisenach vorgestellt. Festumzug am 9. März 2024.

Der Sommer geht zu Ende und der Vorstand der Sommergewinnszunft stellt schon das Motto für den nächsten großen Festumzug im März 2024 vor: „Die Werra im Wartburgkreis“. Mit seiner vielfältigen Landschaft soll der Fluss zum großen Eisenacher Frühlingsfest dargestellt werden.

Hierzu ruft die Sommergewinnszunft Vereine und Initiativen, die sich in verschiedener Weise mit der Werra beschäftigen, dazu auf, sich am Festumzug und der Gestaltung des Themas einzubringen und ihre Arbeit darzustellen.

Dabei kann der Fokus auf geschichtliche Ereignisse, besondere Bauwerke oder Traditionen, die sich mit der Werra verbinden, gelegt werden.

Die Motive dazu sollen auf den Festwagen und in Laufgruppen dargestellt und in Text und Bild in der jährlich erscheinenden Festschrift zum Fest veröffentlicht werden. Interessierte können sich schon jetzt per E-Mail an info@sommergewinn-eisenach.de wenden. Bis zum 20. Oktober 2023 nimmt die Sommergewinnszunft die Ideen und Anregungen entgegen. Danach wird eine Auswahl für die Umsetzung im Festumzug getroffen.

Der Festumzug zum Sommergewinn 2024 startet am 9. März 2024 um 14 Uhr.