Werra-Suhl-Tal: Drei Dorfplätze sind neu gestaltet

Das Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ war guter Anlass, um die im Rahmen der Dorferneuerung, gefördert von der Europäischen Union, dem Bund und dem Freistaat Thüringen, neugestalteten zentralen Plätze in den Ortsteilen Großensee, Dankmarshausen und Dippach einzuweihen. Dazu traf sich kürzlich der Dorferneuerungsbeirat der Stadt Werra-Suhltal zur Besichtigung der drei Dorfzentren, die sich nun als gestalterisch und funktional aufgewertete Schmuckstücke präsentieren.

Der funktional und gestalterisch aufgewertete Schlossplatz als Dorfmittelpunkt in Dippach. Foto: Klaus Fink

Bei der Einweihung dabei waren Werra-Suhltals Bürgermeister René Weisheit (parteilos), Marion Schwan (Bauverwaltung), die Ortsteilbürgermeister Hagen Bause (Großensee), Manfred Stein (Dankmarshausen) und Harald Gebhardt (Dippach) sowie weitere Gemeindevertreter und Einwohner. Die Plätze haben gemeinsam, dass sie sich nahe der Kirche befinden und jeweils eine stattliche Linde im Zentrum haben.

Auf dem Kirchplatz in Großensee stützt jetzt ein neues, stabiles Stahlgerüst die dicken unteren Äste der wunderschönen Tanzlinde und trägt somit dazu bei, dass dieses einmalige Naturdenkmal seine natürliche Form bewahrt und sich im Kirchplatzensemble harmonisch einfügt. Neu sind dort die Sitzbank und die Mauer zur Straße. Unter der Linde steht außerdem ein bereits 1978 installierter steinerner Tisch mit diversen Initialen, die nun wieder erkennbar sind.

In Dankmarshausen, Ecke Schloßgasse/Herrengasse, wurden Platz, Treppenaufgang, Zaun und Mauer vor der etwa 90-jährigen Dorflinde neu gestaltet. Mit im Maßnahmepaket waren eine weitere Stützmauer-Sanierung, Bänke nahe der Linde und der Lift für Menschen mit Gehbehinderung am Treppenaufgang zum Bürgerhaus.

Der zentrale Platz in Dankmarshausen mit der stattlichen Linde im Zentrum wurde ebenfalls neu gestaltet und aufgewertet. Foto: Klaus Fink

Das umfangreichste Paket wurde in Dippach realisiert. Dort wurde der gesamte Schloßplatz als historischer Dorfmittelpunkt gestalterisch und funktional aufgewertet. Unter anderem wurden zwei zylinderförmige Sockel als symbolische Bärentatzen installiert, denn Dippach ist traditioneller Bärenfängerort. Der Platz wurde grundhaft saniert und hat Sitzbänke und eine kleine Reiter-Statue. Das Umfeld der ebenfalls etwa 90-jährigen Linde wurde schöner. So fügt sich das Ganze harmonisch in den historische Ortskern ein, zu dem auch wunderschönes Fachwerk gehört.

Engagiert mitgearbeitet an der Planung und Umsetzung hat ein 2018 gebildeter Entwicklungsbeirat, bestehend aus jeweils drei ehrenamtlich tätigen Bürgern aus den drei Ortsteilen. Bürgermeister René Weisheit erläuterte Vorhaben in der Zukunft. Gewünscht wird zum Beispiel eine Infotafel an jedem der drei Plätze und noch einiges mehr. Der Tag klang mit einem Imbiss am Dorfgemeinschaftshaus in Dippach aus.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die aufwertende Neugestaltung der drei zentralen Plätze auf rund 400.000 Euro, inklusive Planungskosten. In Großensee wurden etwa 95.000 Euro, in Dankmarshausen etwa 85.000 Euro und in Dippach rund 185.000 Euro für die Umsetzung investiert. 2019 lief die Ausschreibung und die Umsetzung erfolgte 2020 von März bis Juli. Im August waren alle Arbeiten abgeschlossen. Begleitet wurde die Neugestaltung der Plätze vom Erfurter Ingenieurbüro für Planung und Umwelt IPU.