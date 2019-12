Werrabrücke verbindet Ost und West seit 30 Jahren

Der Weg von hessischer und thüringischer Seite zur Werrabrücke war von Teelichtern gesäumt. Gegen den starken Wind schützten am Montagabend Gläser, in denen die Kerzen steckten. So mancher hatte seine Fackel frühzeitig gelöscht, denn der Funkenflug war im Zug der vielen Menschen zu gefährlich. Vor 30 Jahren ist die Brücke als wichtige Verbindung zwischen Lauchröden (Thüringen) und Herleshausen (Hessen) eingeweiht worden.

Sie bestand damals noch aus Holz und stand auf den Pfeilern des alten Viadukts, das am 1. April 1945 von den Amerikanern gesprengt worden ist. Amerikanische Pioniere errichteten 1945 zwar wieder eine hölzerne Behelfsbrücke, doch diese hatte wegen der Zonengrenze, die inmitten der Werra verlaufen ist, kein langes Leben.

Jegliche Verbindungwird gekappt

1953 warf noch ein Hochzeitspaar von hessischer Seite ein Kuchenpaket hinüber zu Verwandten, die keine Genehmigung bekommen hatten, an der Trauung in Herleshausen teilzunehmen. Daran erinnerten Lauchrödens Ortsteilbürgermeister Uwe Müller (parteilos) und Sabine Heinze von der Theatergruppe „Werralöwen“ und auch daran, wie eine Familie, die zwangsausgesiedelt werden sollte, an einer flachen Stelle durch die Werra in den Westen geflüchtet ist. Müller und Heinze lasen aus Sicht der Brücke einen Text, den Schüler der Südringgauschule in einer Projektarbeit mit Jutta Fleck, bekannt als „die Frau vom Checkpoint Charlie“, verfasst haben. Jutta Fleck befasst sich mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur in Hessen.

Die zahlreichen Teilnehmer des Brückenfestes hörten, wie in Zeiten des Kalten Krieges „jegliche Verbindung von Land zu Land, von Dorf zu Dorf, von Mensch zu Mensch zerstört“ worden ist. Grenzer auf einem Wachturm in Lauchröden beobachteten rund um die Uhr. Sperrwerke verhinderten, dass jemand schwimmend das westliche Werraufer erreichen konnte. Signalzäune und Schussfelder taten ihr Übriges.

Demonstranten fordernWiederaufbau der Brücke

„Lasst uns Brücken bauen“ – das Plakat von der ersten Demonstration im November 1989 hatte Klaus Gogler aus Herleshausen zum Brückenfest mitgebracht. Er erinnerte daran, dass das Pendant auf Thüringer Seite folgenden Text hatte: „Wandlitz trennt. Lasst uns Brücken bauen“. In Wandlitz lebte – gut abgeschottet – die DDR-Führung. Am 25. November 1989 ist der Lauchröder Wachturm abgerissen worden, und am 23. Dezember um 8 Uhr wurde die zunächst hölzerne Brücke über die Werra eingeweiht. Ein Foto von damals zeigt Menschenmassen, die von einer Seite zur anderen pilgern.

Manfred Müller aus Herleshausen hatten die Idee zu einem neuen Gedenkstein in Erinnerung an 30 Jahre Grenzöffnung. Foto: Birgit Schellbach

Herleshausens Bürgermeister Lars Böckmann (parteilos) erinnerte daran, dass die DDR-Bürger im Herbst 1989 mit Mut und Entschlossenheit und ohne Gewalt Mauern zum Einsturz gebracht haben. Leider habe sich in den letzten 30 Jahren „nicht alles zum Guten gewandelt“. Böckmann nahm Bezug auf die Hetze in sozialen Netzwerken und appellierte an die Anwesenden: „Lasst nicht die Demagogen die Überhand gewinnen“.

Auf hessischer Seite ist ein Gedenkstein in Erinnerung an 30 Jahre Mauerfall eingeweiht worden. Die Idee hatte Manfred Müller aus Herleshausen. Das Brückenfest fand später seine Fortsetzung mit einem Beisammensein im Bürgerhaus in Lauchröden.