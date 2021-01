Wertvolle Fahrräder in Dippach und Eisenach gestohlen

Im Zeitraum von Mittwoch bis Samstagvormittag wurden aus einem Gartenhaus in der Lindenstraße in Dippach vier Fahrräder im Gesamtwert von etwa 10.500 EUR entwendet. Es handelt sich um Mountainbikes der Marke YT Industries Tues CF, YT Industries Jeffsy Comb 29, Giant Trance und Spezialized Stump Jumper. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise können unter Telefon: 03691/ 2610 gegeben werden.

In der Zeit von Mittwoch bis Samstagvormittag wurden aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Philosophenweg in Eisenach zwei Fahrräder entwendet. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Cube und um ein Mountainbike der Marke Specialized im Gesamtwert von ca. 1900 Euro. Außerdem wurde im Zeitraum von Dienstag bis Freitagvormittag aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Alexanderstraße in Eisenach ein Mountainbike Sub Cross 30Men im Wert von rund 600 Euro gestohlen. Die Polizei sucht auch zu diesen bieden fällen Zeugen.