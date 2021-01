Wetterfrosch: Eine geschlossene Schneedecke in Eisenach

„War bis zum Dreikönigtag kein Winter, kommt keiner mehr dahinter.“ Was ist an dieser alten Bauernregel dran? Gilt sie auch noch in Zeiten des Klimawandels? Gilt sie für alle Höhenlagen, von Meeresspiegelhöhe an Nord- und Ostsee bis zur fast 3000 Meter hohen Zugspitze? Gilt sie gleichermaßen für Nord- und Süddeutschland? Und wo und wann entstand die Regel? Selbst für die relativ kleine Region des Wartburglandes ist die Frage nach der Trefferwahrscheinlichkeit dieser und vieler anderer alter Wetterregeln nicht einfach mit Ja oder Nein zu beantworten.

Während auf dem Rennsteig und den Bergen des Thüringer Waldes der Winter angekommen ist, ist die Schneedecke vom vergangenen Wochenende in Eisenach und den tieferen Lagen des Wartburgkreises schon wieder dünner geworden. Immerhin betrug ihre Höhe bereits vier Zentimeter. Erinnert sei daran, dass es im Winter 2019/2020 nicht an einem Tag zu einer geschlossener Schneedecke in der Stadt Eisenach reichte.

Doch diesmal sind die Wartburg und die Stadt etwas länger in winterliches Weiß gehüllt. Ab 400 Meter liegt eine geschlossene Schneedecke. Darüber freuen sich alle Liebhaber des Wintersports, aber auch eine Wanderung durch den weißen Winterwald ohne Ski oder Schlitten ist derzeit ein Erlebnis. Für Wald und Feld wäre eine dicke geschlossene Schneedecke über einen längeren Zeitraum allemal die pure Erholung von der anhaltenden Trockenheit der letzten Jahre.