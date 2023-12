Wetterfrosch Eisenach

Wartburgkreis Eberhard Dachsel analysiert den rekordverdächtig warmen Dezember

Bei frostiger Kälte und mit einer wunderbaren weißen Winterwelt begann der erste Wintermonat. Mit seiner für Eisenach beachtlichen Höhe von maximal 13 Zentimeter bedeckte der Schnee während der ersten sechs Dezembertage auch die tieferen Lagen unseres Landes. Doch fast übergangslos wechselte es danach zu mildem und wechselhaftem Wetter, wie es eher für den April typisch ist.

Die Monatsdurchschnittstemperatur beträgt für den zu Ende gehenden Monat 5,0 Grad. Der Dezember 2023 gehört damit zu den wärmsten Wintermonaten seit dem Aufzeichnungsbeginn der Eisenacher Wetterstation im Jahre 1969. Den bisher wärmsten Dezember erlebte Eisenach 2015 mit 6,9 Grad. Die langjährige Mitteltemperatur beträgt in der Wartburgstadt 1,3 Grad.

Dass es der Dezember aber auch ganz anders kann, ist in der Eisenacher Wetterchronik zu lesen: 1969 betrug die Dezembermitteltemperatur minus 6,5 Grad. Häufig kommt es zum Jahreswechsel zur sogenannten Neujahrskälte. Besonders extrem fiel das Thermometer am 31. Dezember 1978. Nach einem recht milden Weihnachtsfest fiel das Quecksilber bis auf 21 Grad Kälte.

In der Nacht zum Jahr 2023 dagegen kletterte die Quecksilbersäule auf 14 Grad Wärme! Es war die bisher mildeste Silvesternacht seit Aufzeichnungsbeginn in Eisenach. Ganz so mild wird der Jahreswechsel diesmal nicht ausfallen. Nach derzeitiger Prognose lässt sich der Winter erst am Ende der zweiten Januarwoche blicken.