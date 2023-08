Widerlager der Mühlgraben-Brücke werden untersucht

Eisenach. Warum es wichtig ist, die Widerlager zu prüfen und aus welchem Material der Neubau der Mühlgrabenbrücke in Eisenach bestehen soll.

Der Mitarbeiter der Eisenacher Ingenieurgesellschaft Baugrund GmbH, Rene Jacobi, untersucht in diesen Tagen die Widerlager der bereits abgetragenen Fußgängerbrücke, die bis zum September letzten Jahres die Innenstadt vom Goetheviertel mit der Nordstadt in Richtung Rennbahn fußläufig verband. Der Fachmann prüft mit seinen Untersuchungen, ob die alten, bestehenden Widerlager eine neue Brückenkonstruktion tragen würden. Auch den angrenzenden Baugrund nimmt er dazu unter die Lupe. An der alten Brücke fanden im Lauf der Jahre immer wieder Ausbesserungsarbeiten statt. Bereits eine Brückenprüfung Angang des Jahres 2008 zeigte auf, das Handlungsbedarf an dieser Brückenverbindung unweit der Synagogengedenkstätte besteht. Der Neubau soll aus Stahl oder Glasfaser verstärkten Kunststoff entstehen.