Als meine Mutter nicht mehr ohne einen Pflegedienst auskam, der einmal am Tag vorbei kam, war es für sie ein ganz großes Problem sich mit der Situation zurecht zu finden. In ihrer Umgebung veränderte sich selbst die Sprache. Bis gestern war sie selbstständig und ab heute fühlte sie sich wie ein kleines Kind.

„Wie geht es uns?“, wurde sie am ersten Tag gefragt. Meine Mutter meinte: „Mir geht es schlecht, ich weiß nicht wie es ihnen geht, ich hoffe besser?“.

Ich glaube das spiegelt ein bisschen unsere Zeit wieder! Während wir nach einem Jahr noch um Worte ringen über das, „wie es uns geht“, können wir es jetzt doch langsam ruhig zugeben, „uns geht es schlecht“. Dem einen mehr als dem Anderen.

In Deutschland geht es uns noch besser als in anderen Ländern. Pandemieerschöpfung macht sich breit. Natürlich gibt es auch Positives, die Impfstoffentwicklung ist rasant. Trotzdem tun mir diejenigen Leid, die alleine sind, die obdachlos sind, die es zu Hause nicht aushalten, die isoliert sind und die Angst haben.

Es wäre so einfach ihnen zu helfen! Aber vieles geht nicht. Da ist sie wieder, die Frage: Gott, warum? Wo bist du? Bist du hier? Was ist los mit der Welt? Ich fühle mich zur Zeit wie in einem Science-Fiction-Film. Ein winziges Virus bringt die Welt zum zittern. Es trifft uns alle gleich: Reiche und Arme, Mächtige und Kleine.

Wir erobern das Weltall aber hier auf der Erde scheint alles Mangelware zu sein, wo die Gewinnchancen nicht groß genug sind.

Im Kirchenjahr befinden wir uns in der Passionszeit. Es geht auf Karfreitag und Ostern zu. Die Passionszeit ist eine Zeit wo man ganz dicht an Gott dran sein kann! Trotz Abstandsregeln und Social Distancing.

Ich wünsche uns ruhige Momente im Stress der Pandemie, ruhige Momente in mir drin, wo der Wunsch nach Urlaub, Feiern, Leute treffen, Umarmungen, Krankenbesuche und vieles mehr mich aufwühlt. Ich wünsche uns allen ein Licht in der Dunkelheit und ich kann es in Jesus sehen. Dieses Licht, ist zur Sonne geworden, die die Nacht vertreibt. Die Tage werden wieder länger. Es gibt Hoffnung und so darf ich vertrauen auf das, was im Buch des Propheten Jesaja steht: „So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir“. Darauf möchte ich vertrauen, mich besinnen, in diesen Tagen und dann merke ich immer wieder, mir geht es ein bisschen besser!