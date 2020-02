Wie man Parolen mit Argumenten begegnen kann

Wer viel weiß, muss wenig glauben. Diese Weisheit ist nicht neu, dennoch allgemein gültig. Mit Wissen ist politischen Parolen, falschen Behauptungen und Diskriminierung am besten zu begegnen. Dennoch gibt Oliver Preuss vom Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes unumwunden zu, dass es Leute gibt – er spricht von 15 bis 20 Prozent –, denen man auch mit Wissen und Argumenten nicht beikomme. „Es gibt Menschen, mit denen man nicht reden kann, die in ihrer alternativen Realität leben“, sagte Gewerkschafter Preuss am Donnerstag bei einem Info-Abend im Nachbarschaftszentrum in Eisenach.

Im Publikum saßen auch Lehrer, die das Wissen des Demokraten mit in ihre Schulen nehmen wollen, weil es dort Gesprächs- und Handlungsbedarf gäbe, nicht nur mit Schülern. Viel mehr wollen sie aber noch bessere Multiplikatoren für jene Schüler sein, die es im Nebeneinander mit provokanten Schülern vom politisch äußeren Spektrum oder mit überhöhtem Selbstwertgefühl nicht einfach hätten.

Am Anfang stehen immer Vorurteile

„Parolenknacker“ nennt Preuss seinen Vortrag, den er in Kürze noch einmal in Eisenach-Nord anbieten wird und der als Einstieg in das Argumentieren gegen Diskriminierung jeglicher Art dient. Am Anfang, referiert der Gewerkschafter, sind immer Vorurteile, auch in der Schule, oft auch von Lehrern. Die hätten ein „Bild“ von manchen Schülern. Von dem, der aus der „Platte“ kommt, und von dem, der aus einem Akademiker-Haushalt stammt. „So verschieden werden dann auch mal Leistungen bewertet“, sagt Preuss.

In Eisenach sprachen Teilnehmer der Veranstaltung ihre Begegnungen mit Diskriminierung an. Es wurde mitunter sehr persönlich. Unterschiede und Abwertungen werden im täglichen Leben zwischen Frauen und Männern, verschiedenen sexueller Veranlagungen oder zwischen Menschen verschiedener Hautfarben gemacht. Immer entstehe dabei ein „wir gegen die“-Szenario, erläuterte der Referent. In solchen Momenten mal Contra zu geben, einzuschreiten, ist für viele oft leichter gesagt als getan. „Schwierig ist es, die erste Sprachlosigkeit zu überwinden“, weiß Oliver Preuss.

Argumentieren in der Familie und in der Öffentlichkeit

„In der Familie fällt mir die Argumentation oft schwerer als in der Öffentlichkeit“, berichtete eine Lehrerin aus einer Eisenacher Grundschule. Für einen jungen Gewerkschafter aus der Industrie ist das genau andersrum. Mit Fakten zu argumentieren sei jedenfalls aufwändig, gesteht der Referent – auch weil sich manche Dinge so schnell änderten. Der Sozialpädagoge Oliver Preuss teilte den Eindruck vieler Zuhörer, die daran (ver)zweifeln, dass sich viele Menschen einfach keinen Argumenten stellten oder beugten. Preuss betonte, dass man schlechte Erfahrungen von Menschen unbedingt ernst nehmen sollte. Häufig könne man einem Vorurteil, einer Diskriminierung auch mit gezieltem Nachfragen begegnen.

Pauschalurteile und verbale Angriffe aus dem gesellschaftlichem Leben, häufig gegenüber ausländischen oder ausländisch anmutenden Menschen reihten die Teilnehmer der Veranstaltung wie an einer Perlenkette auf: „Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg“, „Die wollen nur unsere Frauen“, „Du müsstest mal vergewaltigt werden, damit du anders denkst“. Solche Sätze sind keine Seltenheit und wie im letzten Fall mehr als Diskriminierung, so der Tenor im Nachbarschaftszentrum. In diesem Zusammenhang kam Oliver Preuss auch auf Polizeistatistiken zu sprechen, die klare Indizien gegen pauschale Ausländerverurteilung beinhalteten. Dass kaum einer die Zeit aufbringe, hunderte Seiten dieser Statistiken zu studieren, wisse er freilich.

Wichtige Info-Quellen: www.antidiskriminierungsstelle.de (Bund), ARD: tagesschau.de/faktenfinder, MDR: mdr.de/nachrichten/faktencheck-mdr-aktuell-102.html; baustein-dgb-bwt.de und Bundeszentrale für politische Bildung