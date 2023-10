Peter Rossbach schreibt über Eindrücke in Eisenach am Wochenende

Der Unterschied ist ja schon frappierend: Was da so in der Eisenacher Innenstadt am Samstagabend im Vergleich zum Sonntagmorgen los ist. Nun gut, zugegeben, da wurde uns am Wochenende der Kulturbeutel ganz schön um die Ohren gehauen: Ballett-Premiere im Theater, Ein-Personen-Premiere im TAM, Konzerte hier, Konzerte da und im E-Werk lauerten zu Achava erst fantastischer Gypsy-Sound und dann Elektro-Beats.

Überall war bis in die Nacht was los, Leben in der Stadt – natürlich viel junges Volk, aber auch das mittlere bis ältere Publikum strich da durch die Karlstraße, über den Karlsplatz, an der Uferstraße entlang. Das war – trotz der mittlerweile gewöhnungsdürftigen Temperaturen – sehr schön.

Der Kontrast dann am nächsten Tag: Leere, nur bei den Backwaren verkaufenden Läden tummeln sich ein paar Menschen. Ansonsten rechnet man jederzeit damit, dass der Wind wie in den alten Western Strohballen durch die Innenstadt rollt, nur selten mal ein Autogeräusch. Aber solch eine Ruhe beim Spaziergang hat ja dann auch wieder was.

Ein Unterschied wie Tag und Nacht eben.