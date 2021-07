Wie wertvoll doch die Fürbitte ist

Manfred Hilsemer über das Gebet für andere

Eine Pfarrkollegin hat einmal zu mir gesagt: „Ich habe mit meiner Mutter leider viele Jahre lang ein sehr angespanntes Verhältnis gehabt. Unser Kontakt war auf das Nötigste beschränkt. Ungefähr zwei Mal im Jahr haben wir miteinander telefoniert. Letzte Woche hat mich mein Bruder angerufen und mir mitgeteilt, dass unsere Mutter völlig überraschend verstorben ist. Sofort habe ich gedacht: Und wer betet jetzt für mich?! Meine Mutter war nämlich eine fromme Frau und ich wusste, dass sie mich und meine Familie jeden Tag in ihr Gebet einschließt.“

Wie wertvoll ist doch die Fürbitte für andere! Ich fand es immer sehr berührend, wenn die alt gewordenen Diakonissen im hiesigen Mutterhaus zu mir gesagt haben: „Wir sind zwar hinfällig geworden, aber wir können nach wie vor für andere beten. Also lassen Sie es uns wissen, wenn es jemand schwer hat und wir ihn ins Gebet einschließen sollen.“

Auf einem Kalenderblatt habe ich folgende berührende Fürbitt-Geschichte gelesen: Ein guter Freund von mir hat zehn noch lebende Kinder. Zu den Kindern kommen eine Anzahl Schwiegerkinder und insgesamt dreiunddreißig Enkel. Mein Freund betet mit seinen über neunzig Jahren jeden Tag zwei Stunden für seine Kinder und Enkel, „für die Karawane“, wie er sagt. In der Fürbitte lässt er sie Revue passieren, und er meint, das sei das Einzige, was er wirklich noch für sie tun könne. Und fügt hinzu: „Manchmal komme ich durcheinander und weiß nicht mehr, wer welche Kinder hat und mit wem verheiratet ist. Aber der liebe Gott wird es schon ordnen und in die richtige Reihenfolge bringen.“ Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Die Kinder sind nämlich sehr verschieden, auch in ihrer Frömmigkeit. Und vermutlich pflegen nicht alle diese Art der Fürbitte in ihrem Hause. Aber alle leben von der Fürbitte ihres Vaters.

Eine Schwiegertochter sagte neulich: „Wenn mich die Sorgen packen, dann beruhigt es mich immer wieder, wenn ich weiß: Der Vater betet jeden Tag für uns.“

Manfred Hilsemer ist Pfarrer der evangelischen St.Annen-Kirche zu Eisenach