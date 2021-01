Wieder Forderung nach neuem Kreistagswahltermin

Der Kreisvorsitzende der SPD Wartburgkreis, Michael Klostermann, drängt auf eine Verschiebung der Kreistagswahl auf den Bundes- und Landtagswahltermin am 26. September. Der Eisenacher sprach sich am Sonntag dafür aus, eine Zusammenlegung mit der Bundes- und Landtagswahl zu prüfen und hierfür die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. "Ein konzentrierter Wahltermin im Frühherbst hat nicht nur aus Infektionsschutzgesichtspunkten Sinn, sondern bündelt den organisatorischen Aufwand, reduziert Kosten und dürfte die Rekrutierung von freiwilligen Wahlhelfern erheblich erleichtern", erklärte der SPD-Kreisvorsitzende.

Im Zuge der anstehenden Eingliederung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis zum 1. Januar 2022 muss ein neuer Kreistag gewählt werden.

Der Kreistag des Wartburgkreises hatte zuletzt in seiner Dezember-Sitzung den Landrat dahingehend beauftragt, dass dieser sich beim Landesverwaltungsamt für einen Wahltermin am 20. Juni stark macht. Entscheiden muss das jedoch das Landesverwaltungsamt. Auf wenig Gegenliebe stieß der Juni-Termin zum Jahresende auch in Eisenach selbst. So regte damals schon Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) an, die Wahltermine besser zu bündeln.

Kritisch äußerte sich Michael Klostermann weiter auch zu einer Wortmeldung des CDU-Kreisvorsitzenden Michael Brodführer zum verschobenen Landtagswahltermin. Der SPD-Chef rief den Christdemokraten zur Mäßigung auf. Der Bürgermeister der Kurstadt Bad Liebenstein hatte am Freitag deutliche Verbesserungen am Corona-Krisenmanagement der Ramelow-Regierung gefordert. Eine Eindämmung der Pandemie, so hatte der CDU-Kreischef erklärt, gehe nur mit einer guten Organisation des Gesundheitswesens, und wenn das Impfen gut funktioniert. „Das sind die Themen, die die Bürger beschäftigen, und hier müssen sie sehen, dass es Fortschritte gibt.“

Für Klostermann verbirgt sich hinter Brodführers Worten nur „Wahlkampfgetöse“. Dieses, so der Sozialdemokrat, sei ebenso wie Schuldzuweisungen vollkommen deplatziert. „Vielmehr muss es darum gehen, in einer gemeinsamen Kraftanstrengung die aktuelle Krisensituation schnellstmöglich zu bewältigen“, argumentierte der SPD-Politiker. Die CDU solle sich eher um Probleme vor Ort kümmern. Insbesondere die „erkennbare Überlastung im Gesundheitsamt des Wartburgkreises sollte zügig behoben werden“, argumentierte Michael Klostermann. Man benötige einen öffentlichen Gesundheitsdienst, der technisch und personell ausreichend ausgestattet ist, um solchen Krisensituationen Herr zu werden.