Wieder mal vergeigt

Dirk Bernkopf ist viel zu wenig Rad gefahren.

Gestern endete der Stadtradelzeitraum für den Landkreis Gotha. Vom 1. bis zum 21. Juni traten über 50 Teams gegeneinander in diesem Wettbewerb für gutes Klima an.

Ja, ich weiß, es ist kein Wettkampf. Es geht nur darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Dennoch schielt man jeden Abend auf die Kollegen im eigenen Team, wie viel Kilometer sie denn so abgespult haben. Ich musste in den drei Wochen gar nicht so sehr auf das Auto verzichten – das nutze ich meist eh nur beruflich –, ich musste mich vielmehr zwingen, jeden Weg mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wo ich sonst mal schnell die ein, zwei Kilometer zum Bäcker oder in die Kaufhalle laufe, wurde nun konsequent Rad gefahren. Dennoch sind nur 352 Kilometer zusammen gekommen.

Gestern verkündete Eisenach, dass die Stadt nun auch dieses Jahr beim Stadtradeln mitmacht. Der Zeitraum: 4. bis 24. September, Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Da man neben seinem Wohnort auch am Arbeitsort stadtradeln kann, denke ich, dass ich die zweite Chance nutzen werde. Machen Sie doch auch mit!