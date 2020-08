Wieder Probleme nach Starkregen in Stregda

In Stregda ist es am Sonntag gegen Mittag nach einem kurzen Starkregen wieder zu Überflutungen in der Mühlhäuser Chaussee gekommen. Wie Ortsteilbürgermeister Hans-Joachim Nennstiel (parteilos) informierte, stand in der Ortsmitte erneut das Wasser, auch Fäkalien habe es nach oben gedrückt. Ein Anlieger sei wieder betroffen gewesen, so der Ortschef. Bei ihm ist erneut Wasser in die Werkstatt gelaufen. Nennstiel informierte die Stadt und den Trink- und Abwasserverband. Sie kündigten Hilfe an. Erst Mitte Juni hatte eine große Schlammlawine für Schäden im Ort und auf Privatgrundstücken gesorgt. smb