Wilder Mittwoch für Ferienkinder in Hütscheroda

Hütscheroda. Wildkatzendorf lädt am Mittwoch zum letzten Mal in den Sommerferien zur beliebten Veranstaltungsreihe ein.

Am Mittwoch, dem 16. August, bietet das Wildkatzendorf in Hütscheroda zum letzten Mal in diesen Sommerferien einen „Wilden Mittwoch“ für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an.

Von 11 bis 15 Uhr können die Teilnehmer Wildkatzen, Wald und andere wilde Wesen in und außerhalb der Gehege erleben. Auch die Luchsbabys werden immer aktiver und sind gut zu beobachten. Wissenswertes über das Leben in der Natur wird zudem auf einer Tour mit der Wildnis-Expertin Su vermittelt.

Im Teilnehmerpreis von 15,95 Euro ist ein Mittagsimbiss enthalten. Eine Anmeldung ist vorab per E-Mail: info@wildkatzendorf.de oder telefonisch unter Telefon: 036254/ 865 180 erforderlich.