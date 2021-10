Wildschwein sorgt für schweren Unfall auf B84

Behringen. Ein Wildschwein hat auf der B84 in der Nähe von Kindel für einen Unfall gesorgt, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde.

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B84. Nach Angaben der Polizei war hier ein 37 Jahre alter Autofahrer in Richtung Kindel unterwegs, als ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Mann mit dem Auto von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum am Straßenrand fuhr.

Der Baum fiel daraufhin auf das Fahrzeug. Der 37-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden im fünfstelligen Bereich. Aufgrund der Bergung des Fahrzeugs kam es für eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.