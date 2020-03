Nachdem in Eisenach ein Pkw einem Reh ausgewichen ist, hat sich das Fahrzeug überschlagen.

Wildunfall: 19-Jähriger überschlägt sich mit Auto, Reh bleibt unverletzt

Nachdem plötzlich eine Reh auf die Fahrbahn sprang, hat sich in der Nacht zu Mittwoch ein Pkw nahe Eisenach überschlagen. Das teilt die Polizei Gotha mit. Ein 19-jähriger VW-Fahrer fuhr demnach auf der Bundesstraße 7 in Richtung Eisenach. Als das Reh auf die Fahrbahn sprang, sei der Fahrer ausgewichen. Dabei kam er nach links von der Straße ab, prallte gegen eine Böschung und überschlug sich. In einem Straßengraben kam der Pkw auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Auch das Reh kam unverletzt davon. Allerdings nicht der VW. Der wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, heißt es seitens der Polizei Gotha.

