Ein totes Reh liegt nach der Kollision mit einem Auto am Straßenrand einer Landstraße (Symbolbild). Die meisten Kollisionen gibt es mit Rehen.

Nazza. Ein Autofahrer stößt mit einem Reh auf der Landesstraße zwischen Nazza und Mihla zusammen.

Am Donnerstag gegen 1.30 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Seat die Landesstraße 1016 zwischen Nazza und Mihla, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Folglich kam es laut Polizei zum Zusammenstoß. Das Tier verendete an der Unfallstelle, an dem Pkw entstand entsprechender Sachschaden.

