Wilhelmsthal: Führung durch den Pückler-Park

Der Verein Förderkreis Schlossanlage Wilhelmsthal bietet von Mai bis Oktober Führungen an, so auch am 7. August.

Wilhelmsthal. Ein Rundgang mit manchen interessanten historischen Begebenheiten wartet auf Besucher einer Führung in Wilhelmsthal bei Eisenach.

Die einzige öffentliche Führung durch den Landschaftspark von Wilhelmsthal in den Sommerferien findet am 7. August um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist am historischen Nymphenbrunnen. Besucher werden gebeten, die vorhandenen Parkplätze an der Einfahrt von der B 19 oder die ausgeschilderten Parkplätze direkt am und hinter dem Marstall zu nutzen. Der Preis für die Führung beträgt für Erwachsene fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nichts. Es ist nur Barzahlung vor Ort möglich. Je nach Wetterlage und Interesse der Teilnehmer wird die Führung ein bis zwei Stunden dauern. Vereinsmitglied Peter Arends wird wie gewohnt den Rundgang mit kleinen Anekdoten sowie Historie und Histörchen würzen.