„Windstärke 5“ und Pianistin spielen auf der Creuzburg

Creuzburg. Ein besonderes Konzert aus Bläsern und Klavier wird zum Muttertag auf der Creuzburg geboten.

Womit könnte man seine Mama denn wohl auch mehr überraschen und beglücken als mit einem rundum außergewöhnlichen Hörgenuss, wie ihn Yuliya Peters zum exakt 10-jährigen Bestehen der Schlosskonzerte auf der Creuzburg verspricht. Genauso lange, also seit 2013, gibt es auch schon das Bläserensemble „Windstärke 5“.

Nachdem die Eisenacher Konzertpianistin in der Vergangenheit bereits einige gemeinsame Auftritte mit Ensemble-Gründer Thomas Richter hatte und sich stets mit Freuden daran erinnert, nennt sie das diesmalige Programm nicht nur besonders abwechslungsreich. Es sei vielmehr ein wahrer Herzenswunsch von ihr in Erfüllung gegangen, als die fünf Erfurter Musiker als Highlight des zweifachen Jubiläumskonzerts das Sextett von Francis Poulenc für Bläser und Klavier vorschlugen.

„Es ist schon ewig mein Traumstück, bloß bot sich bisher einfach keine Gelegenheit es zu spielen“ Die Begeisterung, mit der Yuliya Peters einst die Reihe der Creuzburger Sonntagskonzerte ins Leben rief, ist unvermindert geblieben. Der kleine Rahmen, so schwärmt die Musikerin, gestattet den unverstellten Blick auf die Künstler, eine seltene Art von Nähe und Tuchfühlung, die in größeren Häusern meist unmöglich ist. Mittlerweile längst zur kulturellen Institution der Wartburgkreisregion geworden, freut sich die charmante Initiatorin, mit dem Verein Thüringer Schlosskonzerte einen zuverlässigen Partner für alle künftigen Veranstaltungen gefunden zu haben. Fast überflüssig hinzuzufügen, dass auch die ausgedehntere Konzertpause am 14. Mai und bei Beginn um 15 Uhr wie gewohnt mit Getränken, Kaffee und Kuchen versüßt werden kann.

Muttertagskonzert im Festsaal der Creuzburg, 14. Mai, 15 Uhr, Bläserensemble „Windstärke 5“