Winterlandschaft für acht Tage

Der Eisenacher Wetterfrosch Eberhard Dachsel findet das Wetter ganz normal

Da hat es schon Ende November Frost und die ersten Schneeflocken gegeben. Es reichte sogar zu einer geschlossenen Schneedecke, die über acht Tage auch die tieferen Lagen in eine weiße Winterlandschaft verwandelte. Ihre maximale Höhe betrug in Eisenach immerhin dreizehn Zentimeter. Und schon wird bei diesem etwas frühen aber durchaus „normalen“ Winterwetter ab und zu auch die Frage gestellt, ob das denn der gerade auch in diesen Tagen weltweit diskutierte Klimawandel sei.

Der Klimawandel ist eines der sehr ernsten Probleme unserer Zeit, seine oft negativen Folgen sind weltweit spürbar und erfordern auch weltweite Anstrengungen, um unseren blauen Planeten lebenswert zu erhalten. Aber es darf dabei nicht vergessen werden, dass Klima und Wetter zwei unterschiedliche Begriffe aus der Meteorologie sind.

Der Frost und der Schnee der vergangenen Woche und der Wechsel zu Regen und milderen Temperaturen während der letzten Tage oder schulmäßig ausgedrückt: der gegenwärtige Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, das bezeichnet man als Wetter. Klima dagegen ist, etwas verkürzt definiert, die Zusammenfassung der Witterungserscheinungen über mindestens 30 Jahre für einen bestimmten Ort oder weltweit.

Die Eisenacher Wetterstation beobachtet das Wetter in und um die Wartburgstadt seit über 50 Jahren. Daraus kann man das Klima unserer Region ableiten und das jeweils aktuelle Wetter damit vergleichen. Deshalb auch die Feststellung: Das derzeitige Wetter ist für Eisenach in der gegenwärtigen Jahreszeit ganz normal und sorgt in seiner Wechselhaftigkeit immer wieder für Überraschungen.